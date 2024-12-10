Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ Phần Lendbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Lendbiz
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công ty Cổ Phần Lendbiz

Producer (Sản xuất phim)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Căn TT5

- 1B

- 25, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện chụp ảnh sự kiện công ty (theo lịch trình của công ty).
Quay video TVC, clip ngắn tiktok về kênh truyền thông tuyển dụng và thương hiệu của công ty.
Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm, các sự kiện, hoạt động công ty.
Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông Marketing công ty
Quản lý tốt chất lượng công việc, đảm bảo deadline, các đầu việc phụ trách theo sự phân công của leader
Phối hợp với các thành viên trong set quay, đảm bảo thời gian ghi hình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm tại vị trí tương đường
Sử dụng thành thạo máy ảnh, điện thoại (nếu cần)
Sử dụng thành thạo các phần mềm Adobe Photoshop, Premiere, Capcut Pro,...
Có khả năng tư duy góc quay, phân tích nội dung video

Tại Công ty Cổ Phần Lendbiz Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
Thu nhập theo năng lực ( thỏa thuận)
Thưởng cuối năm, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ...
Phúc lợi:
Phụ cấp ăn trưa
Các khoản thưởng lễ tết....
Cung cấp thiết bị làm việc: thiết bị, máy tính, tài liệu..
Đánh giá năng xuất công việc để cân nhắc thăng chức và điều chỉnh lương định kỳ, hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc;
Tham gia các hoạt động sinh nhật, du lịch, teambuilding... của Công ty;
Hưởng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm (12 - 14 ngày), nghỉ Lễ theo quy định;
Môi trường làm việc Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lendbiz

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Lendbiz

Công ty Cổ Phần Lendbiz

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 11 Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

