Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 81 Thiên Hiền, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

05 Content creator
Lên ý tưởng sản xuất video, cập nhật trend trên Tiktok.
Có thể diễn xuất trực tiếp trong một số video.
Thực hiện triển khai các nội dung khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thời gian làm việc: part-time
- Có tinh thần ham học hỏi, chưa có kinh nghiệm được đào tạo
- Thành thạo sử dụng các phần mềm văn phòng như Word, Exel,...
- Có kỹ năng cơ bản quay video, chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh sản phẩm
- Sử dụng được cơ bản các phần mềm chỉnh sửa như Capcut, photoshop, ...
- Tự tin, năng động, linh hoạt chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập khởi điểm: 25k/h (tăng theo năng lực, review mỗi 2 tháng)
- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, trẻ trung, có lộ trình thăng tiến, phù hợp gắn bó lâu dài
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Tham gia teambuilding, các chương trình giao lưu party của công ty...
- Môi trường phù hợp để học hỏi kinh nghiệm dành cho các bạn sinh viên mới ra trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm 3, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

