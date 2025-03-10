Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GK GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 149 Nguyễn Xiển,Hà Nội

Producer (Sản xuất phim)

Sáng tạo nội dung hình ảnh, video cho các nền tảng social media (Facebook, TikTok, Web, YouTube,...).

Lên kế hoạch, xây dựng chiến lược nội dung phù hợp với xu hướng và đối tượng khách hàng.

Phối hợp với team Marketing để thực hiện các chiến dịch truyền thông.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả nội dung và đề xuất cải thiện.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm viết content từ 2 năm trở lên.

Kỹ năng viết sáng tạo, đúng chính tả, ngữ pháp tốt.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng, làm đẹp.

Có tinh thần trách nhiệm, làm việc đúng deadline.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH theo quy định

Du lịch hàng năm cùng công ty

Thưởng KPI hàng tháng

Được tham gia các khoá đào tạo tại công ty

Cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GK GROUP

