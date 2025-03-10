Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GK GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GK GROUP
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 149 Nguyễn Xiển,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Sáng tạo nội dung hình ảnh, video cho các nền tảng social media (Facebook, TikTok, Web, YouTube,...).
Lên kế hoạch, xây dựng chiến lược nội dung phù hợp với xu hướng và đối tượng khách hàng.
Phối hợp với team Marketing để thực hiện các chiến dịch truyền thông.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả nội dung và đề xuất cải thiện.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm viết content từ 2 năm trở lên.
Kỹ năng viết sáng tạo, đúng chính tả, ngữ pháp tốt.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng, làm đẹp.
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc đúng deadline.
Có kinh nghiệm viết content từ 2 năm trở lên.
Kỹ năng viết sáng tạo, đúng chính tả, ngữ pháp tốt.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng, làm đẹp.
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc đúng deadline.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH theo quy định
Du lịch hàng năm cùng công ty
Thưởng KPI hàng tháng
Được tham gia các khoá đào tạo tại công ty
Cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc.
Du lịch hàng năm cùng công ty
Thưởng KPI hàng tháng
Được tham gia các khoá đào tạo tại công ty
Cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GK GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI