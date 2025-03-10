Tuyển Producer (Sản xuất phim) công ty TNHH TM SX Tân Phú Nhuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 133 Nguyễn Hồng Đào, phường 14,Hồ Chí Minh

Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản cho video ngắn, video quảng cáo.

Quay, chụp, dựng video phục vụ marketing, truyền thông thương hiệu.

Chỉnh sửa, biên tập video theo xu hướng.

Phối hợp với team Marketing triển khai kế hoạch nội dung.

Cập nhật xu hướng content media, đề xuất ý tưởng sáng tạo.

Kinh nghiệm 1-2 năm trong Content Media/Multimedia/Video Editing.

Thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh

Kỹ năng quay dựng, chụp ảnh, viết kịch bản video.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng kênh trên nền tảng số.

Tư duy sáng tạo, bắt trend nhanh, làm việc nhóm tốt.

Tại công ty TNHH TM SX Tân Phú Nhuận Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng lễ Tết, du lịch công ty.

Chế độ BHXH - BHYT đầy đủ theo quy định.

Văn hóa làm việc sáng tạo, khuyến khích đổi mới.

Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, hỗ trợ phát triển cá nhân.

