Tuyển Producer (Sản xuất phim) công ty TNHH TM SX Tân Phú Nhuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

công ty TNHH TM SX Tân Phú Nhuận
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
công ty TNHH TM SX Tân Phú Nhuận

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại công ty TNHH TM SX Tân Phú Nhuận

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 133 Nguyễn Hồng Đào, phường 14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản cho video ngắn, video quảng cáo.
Quay, chụp, dựng video phục vụ marketing, truyền thông thương hiệu.
Chỉnh sửa, biên tập video theo xu hướng.
Phối hợp với team Marketing triển khai kế hoạch nội dung.
Cập nhật xu hướng content media, đề xuất ý tưởng sáng tạo.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1-2 năm trong Content Media/Multimedia/Video Editing.
Thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh
Kỹ năng quay dựng, chụp ảnh, viết kịch bản video.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng kênh trên nền tảng số.
Tư duy sáng tạo, bắt trend nhanh, làm việc nhóm tốt.

Tại công ty TNHH TM SX Tân Phú Nhuận Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng lễ Tết, du lịch công ty.
Chế độ BHXH - BHYT đầy đủ theo quy định.
Văn hóa làm việc sáng tạo, khuyến khích đổi mới.
Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, hỗ trợ phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH TM SX Tân Phú Nhuận

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty TNHH TM SX Tân Phú Nhuận

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5 Hoa Huệ, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

