Tuyển Producer (Sản xuất phim) HỘ KINH DOANH TRẦN KIM BẢO QUỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - BEBECHIC, Đường 39, Phường Tân Quy,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lên chiến lược nội dung & sáng tạo

Lập kế hoạch và triển khai xây nội dung video trên Tiktok. (Công ty đã có kế hoạch triển khai viral cụ thể).

Phối hợp với các bộ phận khác và các thành viên trong team để sản xuất nội dung video ngắn về thời trang nữ. (Sản xuất và chỉnh sửa video).

Quản lý chất lượng nội dung kênh, thường xuyên đưa ra các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra.

Sản xuất & quản lý nội dung

Lên ý tưởng, viết kịch bản, chỉ đạo và trực tiếp sản xuất các video TikTok theo phong cách sáng tạo & hấp dẫn.

Phối hợp với media, talent, KOLs/KOCs để tạo ra sản phẩm chất lượng cao.

Tối ưu hóa nội dung theo thuật toán TikTok, bao gồm thời gian đăng bài, hashtag, hiệu ứng, âm thanh xu hướng...

Phân tích và báo cáo

Theo dõi hiệu quả của từng nội dung, báo cáo KPI (views, engagement, conversion...).

A/B testing các loại nội dung để tìm ra công thức viral tốt nhất.

Đưa ra đề xuất cải thiện để tối đa hóa hiệu suất video.

Tương tác và hợp tác với các phòng ban

Làm việc chặt chẽ với các team để đồng bộ hóa chiến lược truyền thông.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung Tiktok, yêu thích thời trang hoặc có kiến thức trong mảng thời trang nữ là 1 điểm cộng.

Kỹ năng dựng kịch bản, phân tích và sản xuất nội dung đa định dạng (text, video, hình ảnh,..)

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm sử dụng AI để tối ưu công việc.

Tư duy nhạy bén, bắt trend, sáng tạo...

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

Tại HỘ KINH DOANH TRẦN KIM BẢO QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh 12.000.000-16.000.000 + thưởng KPIs, thỏa thuận theo năng lực .

Có cơ hội đào tạo, thăng tiến, xem xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm.

Môi trường trẻ, năng động, sẵn sàng đổi mới, đồng nghiệp thân thiện.

12 ngày phép, team building & YEP hàng năm.

Chính sách mua hàng với chiết khấu cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRẦN KIM BẢO QUỐC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.