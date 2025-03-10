Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 132 đường 3/2,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Chịu trách nhiệm hình ảnh xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội của công ty
Chịu trách nhiệm các video xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội của công ty
Quay chụp ảnh khách hàng, lên kịch bản tạo video ngắn dùng để đăng mạng xã hội, tạo những ấn phẩm quảng cáo,...
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator, Premier, After Effects
Chỉnh được những video quảng cáo với hiệu ứng đẹp mắt
Phong cách thiết kế thể hiện sự hiện đại, trẻ trung
Chăm chỉ, nhiệt huyết và có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
Có khả năng phối hợp làm việc nhóm và khả năng xử lý công việc độc lập
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 12M - 18M (Deal theo năng lực khi phỏng vấn)
Được cấp máy tính cấu hình cao
Được cấp máy chụp ảnh cao cấp
Có phòng Studio tại Nha Khoa
Hỗ trợ đầy đủ công cụ làm việc, tài khoản phục vụ công việc
Phụ cấp ăn trưa 25k
Phụ cấp gửi xe (nếu có)
Được làm việc trong môi trường vui vẻ và thân thiện
Thử việc 1 tuần. Phù hợp nhận 100% lương từ tháng đầu tiên
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (8h-18h)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
