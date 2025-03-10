Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 132 đường 3/2,Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm hình ảnh xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội của công ty

Chịu trách nhiệm các video xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội của công ty

Quay chụp ảnh khách hàng, lên kịch bản tạo video ngắn dùng để đăng mạng xã hội, tạo những ấn phẩm quảng cáo,...

Sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator, Premier, After Effects

Chỉnh được những video quảng cáo với hiệu ứng đẹp mắt

Phong cách thiết kế thể hiện sự hiện đại, trẻ trung

Chăm chỉ, nhiệt huyết và có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Có khả năng phối hợp làm việc nhóm và khả năng xử lý công việc độc lập

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12M - 18M (Deal theo năng lực khi phỏng vấn)

Được cấp máy tính cấu hình cao

Được cấp máy chụp ảnh cao cấp

Có phòng Studio tại Nha Khoa

Hỗ trợ đầy đủ công cụ làm việc, tài khoản phục vụ công việc

Phụ cấp ăn trưa 25k

Phụ cấp gửi xe (nếu có)

Được làm việc trong môi trường vui vẻ và thân thiện

Thử việc 1 tuần. Phù hợp nhận 100% lương từ tháng đầu tiên

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (8h-18h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN

