Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG ĐẶNG HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG ĐẶNG HOÀNG
- Hồ Chí Minh:
- Waterina Suite Apartment
- 38 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức (Quận 2 Cũ),Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Quản lý các kênh Social của Extrim (bao gồm Facebook, Instagram, TikTok):
- Lên kế hoạch, định hướng và sáng tạo nội dung hàng tuần.
- Lên idea cho: hình ảnh, video, reels.
- Phân tích số liệu, định hướng nội dung, phát triển KPI kênh.
2. Phối hợp Team trong các hoạt động MKT:
- Phối hợp với team để lên ý tưởng và triển khai nội dung cho các chiến dịch
- Phối hợp cross-team trong các dự án nội dung, dự án quảng cáo.
- Đề xuất ý tưởng và thực hiện các chương trình khuyến mãi cho các chiến dịch marketing chung
- Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả các hoạt động trên các nền tảng phụ trách, đề xuất các giải pháp cải thiện và nâng cao hiệu quả
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm 1 năm đảm nhận vị trí Content Creator, chuyên về copywriter là điểm cộng.
- Yêu thích giày hoặc đã từng làm trong mảng vệ sinh giày, có định hướng làm content trong lĩnh vực này.
- Nhanh nhạy quan sát xu hướng, thị trường, văn hóa đại chúng.
- Có khả năng thấu cảm, “bắt trend” một cách sáng tạo và phù hợp.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, linh hoạt và ứng biến nhanh trong công việc.
- Biết edit video đơn giản là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG ĐẶNG HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng (35k/ngày + Phí gửi xe)
- Các chế độ Bảo hiểm theo quy định. Thử việc 2 tháng 100% lương.
- Các ngày nghỉ Lễ/ Tết/Sinh nhật theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG ĐẶNG HOÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
