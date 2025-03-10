Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3/3 Gò Xoài, Phường Bình hưng Hoà A,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sáng tạo và sản xuất các video ngắn hấp dẫn cho các nền tảng mạng xã hội và kênh truyền thông online của công ty

Lên ý tưởng, kịch bản cho các video ngắn theo các chủ đề, chiến dịch marketing được giao;

Quay dựng, chỉnh sửa và hoàn thiện các video ngắn sử dụng phần mềm Capcut;

Phối hợp với các bộ phận khác như Marketing, Nội dung để đảm bảo video phù hợp với chiến lược truyền thông tổng thể;

Theo dõi các xu hướng video ngắn trên các nền tảng mạng xã hội để áp dụng vào sản phẩm của công ty;

Tối ưu hóa nội dung video để tăng tương tác và lượt xem trên các nền tảng online;

Tìm kiếm, đề xuất và làm việc với các KOLs / Agency phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch MKT để đem về Doanh thu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung (Content Creator, Copywriter...)

Có kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Capcut để chỉnh sửa và dựng video

Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt và nắm bắt xu hướng truyền thông số

Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội phổ biến như TikTok, Instagram, YouTube Shorts, Reels...

Kỹ năng quay phim, chụp ảnh cơ bản là một lợi thế

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử, internet

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực

Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ tết

Được đào tạo bài bản từ chuyên gia Digital marketing dày dặn kinh nghiệm

Được tạo điều kiện, cơ hội để phát triển sự nghiệp;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin