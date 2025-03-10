Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM JOYLOVE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 71 Nguyễn Quý Đức, P. An Phú,Hồ Chí Minh

Sáng tạo nội dung cho kênh Tiktok của công ty. Thương hiệu mỹ phẩm UKISS.

Lên kịch bản và ý tưởng cho các video. Tiến hành setup bối cảnh để quay dựng quảng bá cho các sản phẩm.

Hợp tác với bộ phận vận hành để quay chụp cho các chiến dịch media của công ty.

Nghiên cứu các xu hướng về làm đẹp trên Tiktok, liên tục cập nhật ứng dụng để phát triển kênh hiệu quả.

Hỗ trợ chụp ảnh phẩm đăng lên các trang mạng xã hội.

Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung mảng beauty, làm đẹp (khi nộp hồ sơ vui lòng đính kèm các dự án/ tác phẩm trước đây đãthực hiện).

Am hiểu về mỹ phẩm, nắm bắt nhanh các xu hướng làm đẹp thịnh hành.

Sử dụng thành thạo các thiết bị quay chụp. Kĩ năng quay chụp chuyên nghiệp, cho ra hiệu suất cao.

Phân bổ thời gian hiệu quả, đáp ứng được các tiêu chí về video ngắn mà công ty đề ra.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM JOYLOVE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách thưởng đạt target rõ ràng.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Được tham gia vào các hoạt động đoàn thể của công ty như: team building hàng tháng, hàng quý.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.

Các phúc lợi khác như: nghỉ lễ tết, nghỉ phép, thưởng cuối năm, sinh nhật.

