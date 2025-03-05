Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - tầng 9 và 11 tòa nhà Nam Anh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc: từ 8h - 17h, nghỉ trưa 12h - 13h (từ thứ 2 đến thứ 6)

- Lên ý tưởng và sản xuất kịch bản video pha bán, tìm hiểu, quảng cáo theo định hướng công ty, chuẩn bị trước chủ đề cho tuần tiếp theo, các chủ đề bài viết phải được TP duyệt triển khai

- Xây dựng nội dung Fanpage, Tiktok, Youtube

- Phối hợp với quay dựng quay video theo kịch bản có sẵn

- Đo lường chi tiết các loại nội dung

- Teamwork triển khai công việc, tham gia họp lên ý tưởng, giải pháp sáng tạo cùng Team

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu trên 1 năm kinh nghiệm

- Có laptop cá nhân

- Có khả năng quản lý một nhóm nhỏ, phối hợp teamwork tốt

- Có định hướng phát triển lên làm quản lý, TP MKT

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8tr5 - 12 triệu đồng/tháng

- Hỗ trợ ăn trưa 30k/ ngày, đồ ăn nước uống miễn phí tại văn phòng

- Để xe miễn phí

- Được đóng BHXH sau 3 tháng và ký HĐLĐ theo quy định, nhận thưởng lễ, tết theo quy định

- Tham gia các buổi liên hoan, teambuilding của công ty 1 - 2 lần/ năm

- Khi có việc cá nhân cần xin nghỉ được phê duyệt nhanh chóng bởi leader, không cần thông qua nhiều người, phòng ban

- Linh hoạt thời gian làm việc trong một số trường hợp: hỗ trợ livestream, họp nhóm,...

- Làm việc với đối tác nước ngoài, cơ hội được đi công tác nhiều nước (Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar,...)

- Được đào tạo thăng tiến lên vị trí TP MKT X2 thu nhập

- Được ban lãnh đạo đào tạo về ngành hàng, đảm bảo hiểu về ngành hàng và làm được việc, ngoài ra, sẽ được ban lãnh đạo đầu tư cho tham gia các khóa học marketing nâng cao kỹ năng

- Được tham gia đào tạo hàng tuần tất cả kỹ năng chuyên môn như: kỹ năng tư duy đột phá sáng tạo, kỹ năng viết content viral, kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng, kỹ năng lên định hướng kênh truyền thông,..và kỹ năng mềm như: quản lý thời gian, quản trị cảm xúc, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm,...

- Được làm việc với team MKT đầy đủ vị trí, được hỗ trợ đào tạo từ TP và GĐ MKT trong suốt quá trình làm việc

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

