Tuyển Product Marketing EDUPIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Edupia đang tìm kiếm một Product Owner (PO) cho sản phẩm Trung tâm Tiếng Anh, chịu trách nhiệm phát triển, xây dựng trải nghiệm học tập liền mạch giữa offline & online, tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ cho phụ huynh, học sinh tại các trung tâm.

Trách nhiệm chính

• Đóng gói mô hình trung tâm: Thiết kế, xây dựng tiêu chuẩn trải nghiệm học tập tại trung tâm, định nghĩa quy trình vận hành và xây dựng định mức thi công cho các cơ sở mới.

• Xây dựng trải nghiệm học tập liền mạch: Phát triển mô hình kết hợp giữa học trực tiếp tại trung tâm và học online với gia sư, đảm bảo sự đồng nhất trong chương trình giảng dạy và hỗ trợ học viên.

• Theo dõi chất lượng giảng dạy & vận hành: Xây dựng hệ thống đo lường chất lượng giảng dạy, đánh giá hiệu quả học tập và tối ưu hóa trải nghiệm học viên tại trung tâm.

• Tối ưu vận hành trung tâm: Phát triển và triển khai các giải pháp giúp nâng cao hiệu suất hoạt động của trung tâm, bao gồm quy trình quản lý, công cụ hỗ trợ giảng dạy, và trải nghiệm khách hàng.