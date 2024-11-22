Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý dự án: giao tiếp, thu thập thông tin từ các stakeholders, phối hợp với các bộ phận, phòng ban có liên quan để điều phối, hoàn thiện sản phẩm theo kế hoạch và mục tiêu đề ra

Quản lý sản phẩm: từ đầu đến cuối công đoạn phát triển và phân phối sản phẩm tới tay người dùng

Quản lý chất lượng: thực hiện các phương án kiểm tra, thử tải, ổn định chất lượng cho sản phẩm

Quản lý tài liệu: phát triển và lưu trữ các tài liệu về yêu cầu sản phẩm, flows, wireframes, mockups,...

Duy trì cập nhật tới các cơ hội công nghệ và xu hướng thị trường mới nhất để phân tích cơ hội và hình thành ý tưởng sản phẩm

Đề xuất ý tưởng phát triển sản phẩm, tính năng mới, xây dựng kế hoạch thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu và phân tích nhu cầu

Domain: Cryptocurrency, Blockchain, AI

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vai trò là Product Owner

Hiểu biết sâu sắc về Cryptocurrency/Blockchain/AI cũng như ứng dụng của chúng

Có thành tích, thành công với các dự án đã từng tham gia (trong các domain kể trên)

Có khả năng làm việc với các tình huống không rõ ràng

Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề mạnh mẽ và nhạy bén

Có khả năng tổ chức và giao tiếp tốt

Có khả năng ứng dụng các phương pháp Agile/Scrum trong quá trình phát triển sản phẩm

Có khả năng thấu hiểu nhu cầu của doanh nghiệp và người dùng

Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, công việc thuần thục

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Tổng thu nhập hấp dẫn lên đến 15 tháng lương/năm cùng nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác (thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng Quý, thưởng Dự Án, thưởng nóng, thưởng Lễ, Tết, thưởng Performance...).

Review lương 2 lần/năm, chế độ nâng lương linh hoạt theo vị trí và hiệu suất công việc.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật (BHXH, BHYT, các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, thai sản...). Các chính sách hiếu, hỷ, nghỉ phép 12 ngày/năm, 2 năm làm việc cộng thêm 1 ngày phép

Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu của Việt Nam, chế độ chăm sóc sức khỏe toàn phần của Bảo Việt HealthCare

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội tiếp cận các công nghệ, kiến thức mới và làm việc cùng các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong mảng AI

Được Mentor đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng mềm trước khi vào công việc cụ thể

Môi trường trẻ trung năng động, đồng nghiệp thân thiện; Du lịch và teambuilding hàng năm

Các sự kiện nội bộ đa dạng:

Tiệc sinh nhật CBNV hàng tháng: Happy Friday

Hoạt động mừng ngày thành lập công ty và các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi 1/6...

Giải bóng đá, giải đấu game và hoạt động tình nguyện thường niên

Được cung cấp phương tiện làm việc hiện đại máy tính cấu hình cao, Macbook...

Có chỗ gửi xe miễn phí, có pantry tủ lạnh, lò vi sóng, máy pha cafe, cafe miễn phí,....

Thời gian làm việc từ 8h30 – 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng) từ T2 đến T6, nghỉ thứ 7, chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)

