Tuyển Project Manager Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công ty TNHH phần mềm 2NF
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty TNHH phần mềm 2NF

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa nhà 3a, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Quản lý các dự án phát triển phần mềm cho khách hàng Nhật Bản.
Làm việc trực tiếp với khách hàng để thu thập yêu cầu, lập kế hoạch và theo dõi tiến độ.
Điều phối đội ngũ phát triển (Dev, QA, BA, Designer…) để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và yêu cầu.
Định nghĩa, giám sát và tối ưu hóa quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Agile/Scrum hoặc Waterfall.
Quản lý rủi ro, xử lý sự cố phát sinh trong dự án.
Báo cáo tiến độ dự án cho khách hàng và ban lãnh đạo công ty.
Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự trong dự án.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí dev của một trong các ngôn ngữ backend và frontend sau:
Backend: PHP (Laravel), .net, nodejs,...
Frontend: VueJS, ReactJs, AngularJs,...
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý dự án phần mềm, ưu tiên trong lĩnh vực outsourcing cho Nhật.
Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và các mô hình quản lý dự án (Agile/Scrum, Waterfall).
Có kinh nghiệm làm việc với Gitlab, readmine, JIRA, Confluence, Trello hoặc các công cụ quản lý dự án khác.
Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và giải quyết vấn đề tốt.
Biết tiếng Nhật, có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu và họp với khách hàng Nhật.
Có chứng chỉ PMP, PMI-ACP hoặc các chứng chỉ liên quan.
Từng làm việc tại Nhật hoặc có kinh nghiệm onsite tại Nhật Bản.
Có kiến thức về DevOps, CI/CD.
Đã từng quản lý các dự án lớn với quy mô 10+ nhân sự.
Có kinh nghiệm phân tích, làm tài liệu nghiệp vụ cho dự án: Basic Design, Detail Design,...

Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương upto 40M
• Xét tăng lương 1 năm 1 lần (định kỳ cuối năm)
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty
• Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).
• Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần vào tháng 5
• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambuilding, thâm niên,…
• Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH phần mềm 2NF

Công ty TNHH phần mềm 2NF

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà 3a, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

