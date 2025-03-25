Tuyển Project Manager Công ty TNHH Y Tế Việt Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Giới thiệu:

Chúng tôi đang tìm kiếm một Project Manager năng động, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án phần mềm y tế, để tham gia vào các dự án triển khai phần mềm quan trọng của công ty. Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ vòng đời dự án, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách.

Trách nhiệm chính:

• Quản trị dự án:

o Lập kế hoạch chi tiết cho dự án, bao gồm xác định phạm vi, mục tiêu, tiến độ, nguồn lực và ngân sách.

o Theo dõi và kiểm soát tiến độ dự án, đảm bảo dự án được thực hiện đúng kế hoạch.

o Quản lý nhân lực dự án, phân công công việc và điều phối hoạt động của các thành viên trong nhóm.

o Nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro, vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

o Báo cáo tiến độ và kết quả dự án cho các bên liên quan.

• Phân tích yêu cầu và xác định phạm vi dự án:

o Làm rõ yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan.

o Hỗ trợ xác định phạm vi dự án, đảm bảo dự án đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng.