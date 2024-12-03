Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH GITS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 45 Triệu

Mức lương Đến 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Đến 45 Triệu

Đề xuất, lập kế hoạch triển khai các dự án được phân công, bao gồm: phạm vi công việc, yêu cầu dự án, mức độ ưu tiên của dự án, phân tích các yêu cầu đầu tư cho dự án, ...

Tổ chức, triển khai thực hiện dự án, phân công công việc cho các thành viên trong dự án, xác định các rủi ro và kế hoạch phòng ngừa rủi ro dự án, quản lý nguồn lực, theo dõi đốc thúc đội kỹ thuật, ...

Quản lý, điều hành các hoạt động, tài chính của dự án; xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh, đảm bảo hoàn thành các công việc của dự án theo đúng yêu cầu.

Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng và đề xuất hướng giải quyết, cầu nối với khách hàng để đảm bảo dự án diễn ra đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

Phối hợp giữa các phòng ban liên quan, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án, sản phẩm đầu ra.

Tổ chức xây dựng hoàn thiện quy trình quản lý dự án.

Với Mức Lương Đến 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính, Công nghệ thông tin hoặc liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý dự án trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Kỹ năng quản lý, tổ chức, giải quyết vấn đề, giám sát thực hiện kế hoạch và quản lý thời gian tốt.

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint) và các công cụ quản lý dự án như Microsoft Project, ...

Giao tiếp, thuyết trình tốt.

Có khả năng đọc hiểu và trình bày tài liệu bằng tiếng Anh.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, ham học hỏi, kỷ luật tốt

Đam mê, chủ động, sáng tạo trong công việc

Chịu được áp lực trong công việc

Có chứng chỉ trong mảng Quản lý dự án như PMP, PgMP, ... là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GITS Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng 13 tháng lương/năm (chưa tính các khoản thưởng khác trong quá trình làm việc như thưởng KPI, thưởng dự án và thưởng theo doanh thu công ty);

- Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế.

- Các hoạt động team building hàng quý & company trip 1 lần/năm.

- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật quy định;

- Hưởng chế độ nghỉ mát, teambuilding, các hoạt động thể thao & giải trí phong phú (các clb bơi, yoga, kiếm đạo...) 4 lần/năm;

- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó;

- Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 – Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GITS

