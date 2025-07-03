Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ Khải Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Mô tả công việc

Phòng Marketing của Khải Minh đang tìm kiếm một Project Manager nhiệt huyết, có khả năng quản lý các dự án truyền thông sáng tạo, đảm bảo tiến độ, chất lượng và sự hài lòng của khách hàng. Bạn sẽ làm việc chặt chẽ với các phòng ban nội bộ và khách hàng để triển khai các chiến dịch truyền thông tích hợp.

Trách nhiệm chính

Lập kế hoạch và quản lý dự án

Xây dựng kế hoạch chi tiết cho các dự án truyền thông (timeline, ngân sách, nguồn lực).

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo các hạng mục công việc được triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng.

Theo dõi, đánh giá và báo cáo tiến độ dự án định kỳ cho Ban Giám đốc và khách hàng.

Giao tiếp với khách hàng

Là đầu mối liên lạc chính với khách hàng, tiếp nhận yêu cầu, tư vấn giải pháp và quản lý kỳ vọng.

Đảm bảo các chiến dịch truyền thông đáp ứng mục tiêu chiến lược của khách hàng.

Quản lý đội nhóm

Phân công công việc, hướng dẫn và hỗ trợ các thành viên trong nhóm dự án

Đảm bảo tinh thần làm việc tích cực và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên.

Kiểm soát chất lượng và rủi ro

Đánh giá chất lượng đầu ra của các hạng mục (tài liệu, nội dung, thiết kế, video, website, v.v.).

Dự đoán và xử lý các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình thực hiện dự án.

Đề xuất sáng tạo

Đưa ra các ý tưởng và giải pháp sáng tạo để tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch truyền thông.

Cập nhật xu hướng marketing, công nghệ và truyền thông để áp dụng vào dự án.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan (Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin hoặc các ngành tương tự).

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vai trò Project Manager hoặc vị trí tương đương, ưu tiên trong ngành truyền thông, quảng cáo, hoặc công nghệ.

3 năm kinh nghiệm

Hiểu biết sâu về quy trình triển khai chiến dịch truyền thông tích hợp (IMC), từ lập kế hoạch đến thực thi và đo lường hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc, có khả năng làm việc với khách hàng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Kỹ năng quản lý thời gian, ưu tiên công việc và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Có tư duy sáng tạo, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao.

Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế (đọc hiểu tài liệu, giao tiếp với đối tác quốc tế).

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ Khải Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25-35tr (13 tháng lương + thưởng hiệu suất).

Mức lương

Môi trường làm việc: Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi.

Môi trường làm việc

Cơ hội phát triển: Tham gia các dự án lớn với các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Cơ hội phát triển

Chế độ phúc lợi

Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ theo quy định pháp luật.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, team building, du lịch công ty.

Đào tạo nội bộ và hỗ trợ tham gia các khóa học bên ngoài để nâng cao chuyên môn.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – sáng thứ 7 (8:00 - 17:00), linh hoạt khi cần hỗ trợ dự án.

Thời gian làm việc

Địa điểm làm việc: Văn phòng Khải Minh

Địa điểm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ Khải Minh

