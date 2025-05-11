Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PROMOTIX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 8, tòa nhà số 80 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Gặp gỡ khách hàng và Pitching dự án để đưa khách hàng về cho công ty

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing cho Promotix và Clients

Phát triển các kênh truyền thông số (website, mạng xã hội...) của Promotix và Clients cùng các nhân sự Intern, Design, Media.

Học tập và nghiên cứu các công cụ AI để ứng dụng tối ưu hóa công việc

Theo dõi và phân tích xu hướng thị trường

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong triển khai Marketing cả online và offline.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có khả năng lập kế hoạch và quản trị dự án tốt.

Tư duy logic và sáng tạo

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), sử dụng tốt Canva

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực tốt.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình lưu loát.

Có khả năng sử dụng các công cụ AI tốt là một lợi thế, nếu không sẽ được training

Am hiểu về các nền tảng mạng xã hội và xu hướng truyền thông hiện đại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PROMOTIX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Lộ trình thăng tiến cùng cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý cao nếu đủ năng lực

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PROMOTIX VIỆT NAM

