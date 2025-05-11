Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PROMOTIX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PROMOTIX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PROMOTIX VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PROMOTIX VIỆT NAM

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PROMOTIX VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 8, tòa nhà số 80 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Gặp gỡ khách hàng và Pitching dự án để đưa khách hàng về cho công ty
Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing cho Promotix và Clients
Phát triển các kênh truyền thông số (website, mạng xã hội...) của Promotix và Clients cùng các nhân sự Intern, Design, Media.
Học tập và nghiên cứu các công cụ AI để ứng dụng tối ưu hóa công việc
Theo dõi và phân tích xu hướng thị trường

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong triển khai Marketing cả online và offline.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Có khả năng lập kế hoạch và quản trị dự án tốt.
Tư duy logic và sáng tạo
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), sử dụng tốt Canva
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực tốt.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình lưu loát.
Có khả năng sử dụng các công cụ AI tốt là một lợi thế, nếu không sẽ được training
Am hiểu về các nền tảng mạng xã hội và xu hướng truyền thông hiện đại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PROMOTIX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Lộ trình thăng tiến cùng cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý cao nếu đủ năng lực
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PROMOTIX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PROMOTIX VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PROMOTIX VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 80 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

