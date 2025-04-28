Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 70 Triệu

Mức lương 35 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 35 - 70 Triệu

Lập kế hoạch phát triển dự án, quản trị rủi ro, phân chia công việc, chịu trách nhiệm về dự án trước các stakeholder và các hoạt động của dự án.

Tiếp nhận yêu cầu từ bộ phận kinh doanh và các phòng ban khác, tổ chức khảo sát, thống nhất yêu cầu với các bên liên quan

Quản lý team dự án, đánh giá/nhận xét năng lực team dự án.

Quản lý workload member dự án.

Nhận diện/giải quyết vấn đề.

Giảm thiểu/ngăn ngừa rủi ro đảm bảo dự án chạy đúng tiến độ.

Phối hợp với các stakeholder, báo cáo về tình hình dự án, đề xuất các phương án để dự án chạy thông suốt, đảm bảo chất lượng dự án.

Nghiên cứu, đề xuất thay đổi quy trình sản xuất phần mềm (nếu có)

Với Mức Lương 35 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, ưu tiên chuyên ngành CNTT, Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin hoặc các ngành có liên quan.

Tiếng Nhật từ N2 có thể giao tiếp tốt

Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm ở vị trí quản lý dự án công nghệ thông tin hoặc các dự án tương tự (PM). Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ PMP

Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm ở vị trí quản lý dự án công nghệ thông tin hoặc các dự án tương tự (PM)

Có kinh nghiệm quản trị các dự án theo nhiều mô hình khác nhau như Agile, Waterfall

Thành thạo các công cụ quản trị dự án và kiểm soát rủi ro

Có trách nhiệm cao và thái độ tốt trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm tốt

Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt

Làm việc dưới áp lực cao, nhạy bén và tiếp thu nhanh.

Tư duy logic và giao tiếp tốt, sáng tạo trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2.5 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ…

Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Tinhvan Care

Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông…..

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm….

Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân

Được hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được nhận thưởng công ty ngay khi đạt chứng chỉ

Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản,Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin