Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Đề xuất, lập kế hoạch triển khai các dự án phần mềm được phân công, bao gồm: phạm vi công việc, yêu cầu dự án, mức độ ưu tiên của dự án, phân tích các yêu cầu đầu tư cho dự án.

Tổ chức và quản lý triển khai các dự án, xác định các rủi ro và quản trị phòng ngừa rủi ro dự án, báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh cho các bên liên quan.

Quản lý điều hành các hoạt động, tài chính của dự án; xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các công việc của dự án theo đúng yêu cầu.

Quản lý, đánh giá chất lượng công việc của các thành viên trong dự án.

Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng và đề xuất hướng giải quyết.

Cập nhật các kiến thức về công nghệ và nghiệp vụ theo yêu cầu.

Đào tạo nhân sự trong bộ phận quy trình triển khai, quản lý dự án, đảm bảo chất lượng dự án.

Báo cáo hàng tuần cho Khách hàng, Ban giám đốc.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông ; Toán Tin hoặc chuyên ngành khác (nhưng có trên 3 năm kinh nghiệm về QLDA trong lĩnh vực CNTT)

Có từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Có kinh nghiệm triển khai và quản trị dự án trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng, khối nhà nước, chính phủ, truyền hình,…

Đã từng phụ trách triển khai, tổ chức quản lý dự án CNTT trong lĩnh vực có liên quan.

Có khả năng làm việc tự chủ và làm việc theo nhóm. Khả năng quản trị con người trong dự án và khả năng giao tiếp với khách hàng.Tiếng Anh đọc, dịch tài liệu chuyên ngành là một lợi thế.

Trung thực, cẩn thận, khả năng bao quát và kỹ năng xử lý tình huống tốt

Tư duy sáng tạo, có khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu.

Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm;

Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm;

Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp;

Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới;

Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi;

Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm;

Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành;

Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10,… và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác;

Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ;

Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

