Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT3 - 09, Khu đô thị Nam Cường, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

• Giám sát kỹ thuật: Chịu trách nhiệm về các khía cạnh kỹ thuật của dự án, bao gồm thiết kế, kiến trúc và các điểm tích hợp, đảm bảo rằng các thành phần công nghệ phù hợp với mục tiêu của dự án.

• Phân bổ nguồn lực: Giao đúng nhiệm vụ cho đúng thành viên trong nhóm, đảm bảo sử dụng hiệu quả kỹ năng và hoàn thành công việc đúng thời hạn.

• Giao tiếp với các bên liên quan: Đóng vai trò cầu nối giữa các nhóm kỹ thuật và các bên liên quan không chuyên về kỹ thuật. Quản lý nhóm phát triển (dev, test, BA...) để đạt được mục tiêu dự án.

• Quản lý rủi ro: Dự đoán các sự cố kỹ thuật và trở ngại, luôn theo dõi các nguy cơ tiềm ẩn và đưa ra chiến lược để xử lý hoặc vượt qua chúng.

• Quản lý tích hợp: Các dự án phần mềm thường liên quan đến nhiều công cụ, nền tảng và hệ thống khác nhau. TPM phải đảm bảo các thành phần này tích hợp mượt mà, đảm bảo chức năng và khả năng tương tác ổn định.

• Cải tiến liên tục: Thành thạo trong việc tổ chức retrospective, phân tích các sprint hoặc giai đoạn dự án đã hoàn thành, xác định các điểm cần cải thiện và triển khai thay đổi để tối ưu hóa các chu kỳ tiếp theo.

• Đào tạo và hướng dẫn: Với nền tảng kỹ thuật vững chắc, TPM thường đóng vai trò trong việc nâng cao kỹ năng cho các thành viên trong nhóm, đảm bảo đội ngũ luôn cập nhật với các xu hướng công nghệ và thực tiễn tốt nhất.

• Hỗ trợ tiền bán hàng (Pre-sales): Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc tìm kiếm và đánh giá cơ hội tiềm năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về trình độ học vấn:

• Bằng Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm, Khoa học Máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan.

Yêu cầu bắt buộc:

• Kinh nghiệm:

• 3-5 năm kinh nghiệm làm lập trình viên, kiểm thử viên hoặc BA trước khi chuyển sang vị trí Quản lý dự án (PM) hoặc Tech Lead.

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vai trò PM hoặc Tech Lead.

• Kỹ năng lãnh đạo:

• Có kinh nghiệm dẫn dắt nhóm, bao gồm phân công nhiệm vụ, phân tích hệ thống, và quản lý hiệu suất nhóm.

• Khả năng giao tiếp:

• Quản lý dự án kỹ thuật cần có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều bên liên quan, cả nội bộ và bên ngoài, qua hình thức nói và viết.

• Khả năng giải quyết vấn đề:

• Mỗi bước trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện dự án đều yêu cầu tư duy giải quyết vấn đề.

• Có tư duy cởi mở và hỗ trợ nhóm dự án tư vấn giải pháp và ý tưởng cho khách hàng.

• Trình độ tiếng Anh:

• Thành thạo tiếng Anh (cả viết và nói) để làm việc trong môi trường quốc tế.

Ưu tiên (Nice-to-have):

• Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Fintech, AI hoặc Blockchain.

• Kinh nghiệm làm Fractional CTO hoặc Solution Architect (SA) là một lợi thế.

• Kỹ năng pre-sales xuất sắc và quen thuộc với các hoạt động pre-sales.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền lương: Thoả thuận theo năng lực (lương cơ bản + phụ cấp + KPI)

- Thử việc: 1-2 tháng (85% thu nhập)

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, thưởng năng suất, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

- Nghỉ phép 12 ngày/ năm

- Các hoạt động khác: Thường xuyên tham gia các hoạt động teambuilding, ngoại khoá của công ty, phòng tổ chức hành chính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin