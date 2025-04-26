Tuyển Project Manager Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 22, tháp B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Phối hợp cùng team để làm rõ, phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống phần mềm dựa trên yêu cầu của khách hàng.

Lập báo giá dự án bằng cách xác định các hạng mục công việc cần thực hiện và ước tính công sức đối ứng.

Xây dựng kế hoạch phát triển dự án, bao gồm WBS, phân bổ nguồn lực, kế hoạch tổng thể và chi tiết.

Triển khai dự án theo kế hoạch đã đề ra.

Theo dõi, kiểm soát tiến độ nhằm đảm bảo dự án được bàn giao thành công.

Báo cáo tổng kết dự án và rút kinh nghiệm để cải thiện quy trình trong tương lai.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án phần mềm.

Có kỹ năng lãnh đạo tốt và tinh thần trách nhiệm cao.

Có kinh nghiệm làm các dự án Project Base và Fix Price

Kinh nghiệm quản lý đội nhóm, hiểu rõ vai trò quan trọng của làm việc nhóm.

Có khả năng điều phối từ 02 dự án trở lên cùng lúc.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Thành thạo phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống (bao gồm thiết kế cơ sở dữ liệu & kiến trúc hệ thống).

Có kinh nghiệm quản lý dự án theo mô hình Agile Scrum.

Biết tiếng Nhật hoặc từng làm việc với khách hàng Nhật.

Tại Công ty TNHH Relipa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 35M, có thể thỏa thuận theo năng lực của ứng viên

Đánh giá hiệu suất công việc 02 lần/năm

Lương tháng 13, tháng lương 14 và các khoản thưởng bonus khác

Thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch. Quà sinh nhật công ty, quà sinh nhật cá nhân,...

Hưởng 15 ngày phép/năm.

Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam

Khám sức khỏe định kì tại các bệnh viện uy tín (Hồng Ngọc, Thu Cúc,...)

Du lịch hè 1-2 lần/năm, trợ cấp team-building cá nhân định kỳ hàng quý

Đọc sách miễn phí tại thư viện sách của Công ty

Hưởng mọi quyền lợi hỗ trợ các chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành như: Chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ AWS, ISTQB...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Relipa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin