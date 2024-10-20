Tuyển Sản xuất Zamil Steel Buildings Vietnam Co. Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 700 USD

Zamil Steel Buildings Vietnam Co. Ltd.
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Zamil Steel Buildings Vietnam Co. Ltd.

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Zamil Steel Buildings Vietnam Co. Ltd.

Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 214

- 216 Đường Amata, Khu CN Amata, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 500 - 700 USD

- Kiểm tra trực quan mối hàn, hình dáng bề mặt hàn và biên dạng theo AWS D1.1
- Cùng với Thợ hàn/Thợ lắp đặt xác minh tất cả các lỗi hàn và lắp đặt
- Ghi lại tất cả các quan sát vào các biểu mẫu kiểm tra tương ứng và lập báo cáo hàng ngày.
- Ghi lại những điểm không phù hợp vào mẫu NCR quy định và thông báo cho nhân viên Vận hành liên quan theo quy trình chuẩn.
- Phối hợp với Quản đốc/hoặc công nhân của khu vực sản xuất tương ứng về mọi vấn đề chất lượng.
- Gửi biểu mẫu của NCR cho Giám sát viên QC để xem xét và phân phối thêm.
- Đóng NCR sau khi chỉnh sửa và xác minh phù hợp.
- Hướng dẫn nhân viên Vận hành cách khắc phục thích hợp, tận dụng các vật liệu.
- Lập hồ sơ kiểm tra các công việc đặc biệt theo yêu cầu.

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp/cử nhân cơ khí và có chứng chỉ QC liên quan. Tiếng Anh tốt Có kinh nghiệm kiểm tra QC trong ngành PEB/SS
Tốt nghiệp/cử nhân cơ khí và có chứng chỉ QC liên quan.
Tiếng Anh tốt
Có kinh nghiệm kiểm tra QC trong ngành PEB/SS

Tại Zamil Steel Buildings Vietnam Co. Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 5 ngày/tuần, từ 08h00 sáng đến 04h30 chiều, t7 làm khi được yêu cầu (nếu có là 2 thứ 7 trong 1 tháng) 02 tháng thử việc được hưởng 100% lương và tất cả các chế độ phúc lợi của công ty. Công ty sẽ đóng các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của bộ luật lao động. 12 ngày phép/năm, 11 ngày lễ/năm, các ngày nghỉ việc riêng được trả lương, nghỉ ốm.... theo luật lao động hoặc chính sách Công ty. Chế độ nghỉ mát, quà tặng hoặc tổ chức sự kiện cho các dịp đặc biệt như sinh nhật, ngày trẻ em, tết..... Nhiều chế độ đãi ngộ khác sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn ......
Làm việc 5 ngày/tuần, từ 08h00 sáng đến 04h30 chiều, t7 làm khi được yêu cầu (nếu có là 2 thứ 7 trong 1 tháng)
02 tháng thử việc được hưởng 100% lương và tất cả các chế độ phúc lợi của công ty.
Công ty sẽ đóng các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của bộ luật lao động.
12 ngày phép/năm, 11 ngày lễ/năm, các ngày nghỉ việc riêng được trả lương, nghỉ ốm.... theo luật lao động hoặc chính sách Công ty.
Chế độ nghỉ mát, quà tặng hoặc tổ chức sự kiện cho các dịp đặc biệt như sinh nhật, ngày trẻ em, tết.....
Nhiều chế độ đãi ngộ khác sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn ......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Zamil Steel Buildings Vietnam Co. Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Zamil Steel Buildings Vietnam Co. Ltd.

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

