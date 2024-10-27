Tuyển Quản lý Cửa hàng CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý hoạt động kinh doanh của cửa hàng Flying Tiger Lotte Mall Tây Hồ Hà Nội. Chịu trách nhiệm về doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của cửa hàng. Quản lý, đào tạo và giám sát nhân viên bán hàng. Kiểm soát hàng hóa, tồn kho, đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ, trưng bày đẹp mắt, thu hút khách hàng. Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý cửa hàng như: kiểm tra, xử lý đơn hàng, quản lý thu chi, báo cáo doanh thu, ... Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Kỹ năng quản lý, tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả. Kỹ năng báo cáo, phân tích số liệu. Kỹ năng quản lý con người, tạo động lực cho nhân viên. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, đặc biệt là ngành thời trang.

Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL Pro Company

