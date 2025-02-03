Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH TM Sơn Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH TM Sơn Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH TM Sơn Dương
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty TNHH TM Sơn Dương

Quản lý Cửa hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương từ 15tr

- 20tr Thưởng lễ, tết, tháng 13 Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo quy chế của Công ty, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng hệ thống quản lý cho nhà hàng
Phụ trách hoạt động kinh doanh của nhà hàng
Quản lý hàng hóa, tài sản tại nhà hàng
Quản lý nhân sự nhà hàng
Quản trị chất lượng phục vụ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các ngành về nhà hàng, khách sạn
Có kinh nghiệm quản lý các nhà hàng, chuỗi cửa hàng từ 5 năm trở lên
Kỹ năng giao tiếp tốt
kỹ năng quản lý tốt...

Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Sơn Dương

Công ty TNHH TM Sơn Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 21a Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-cua-hang-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job282609
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Hạn nộp: 18/09/2025
Thanh Hóa Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 105 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 195 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Hạn nộp: 18/09/2025
Thanh Hóa Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KEM LA MILANA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KEM LA MILANA
8.5 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIÊN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIÊN AN
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH BODAQ VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH BODAQ VIETNAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,000 USD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
600 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Cửa hàng AN café - Từ vùng Kinh Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu AN café - Từ vùng Kinh Bắc
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON
11 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Bệnh viện chuyên khoa mắt Alina làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Bệnh viện chuyên khoa mắt Alina
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TRÀNG TIỀN PLAZA TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TRÀNG TIỀN PLAZA TẠI HÀ NỘI
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty TNHH Cafe Thái Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Công Ty TNHH Cafe Thái Yên
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH COCO KFOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH COCO KFOOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng FAMILY FOODS MARKET làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu FAMILY FOODS MARKET
Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH SYBSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH SYBSY
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu HAPAS VIỆT NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty TNHH Thương Mại AK làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại AK
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng 7-Eleven Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu 7-Eleven Vietnam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm