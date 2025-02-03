Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH TM Sơn Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lương từ 15tr
- 20tr Thưởng lễ, tết, tháng 13 Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo quy chế của Công ty, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Xây dựng hệ thống quản lý cho nhà hàng
Phụ trách hoạt động kinh doanh của nhà hàng
Quản lý hàng hóa, tài sản tại nhà hàng
Quản lý nhân sự nhà hàng
Quản trị chất lượng phục vụ
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các ngành về nhà hàng, khách sạn
Có kinh nghiệm quản lý các nhà hàng, chuỗi cửa hàng từ 5 năm trở lên
Kỹ năng giao tiếp tốt
kỹ năng quản lý tốt...
Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
