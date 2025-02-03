Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH TM Sơn Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương từ 15tr - 20tr Thưởng lễ, tết, tháng 13 Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo quy chế của Công ty, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng hệ thống quản lý cho nhà hàng

Phụ trách hoạt động kinh doanh của nhà hàng

Quản lý hàng hóa, tài sản tại nhà hàng

Quản lý nhân sự nhà hàng

Quản trị chất lượng phục vụ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các ngành về nhà hàng, khách sạn

Có kinh nghiệm quản lý các nhà hàng, chuỗi cửa hàng từ 5 năm trở lên

Kỹ năng giao tiếp tốt

kỹ năng quản lý tốt...

Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương

