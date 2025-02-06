Tuyển Quản lý Cửa hàng HỘ KINH DOANH TIỆM TRÀ ZANGTEE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại HỘ KINH DOANH TIỆM TRÀ ZANGTEE
- Hà Nội: Lương cứng + lương chuyên cần + thưởng quản lý. ● Cơ hội thăng tiến và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp. ● Liên hoan hàng tháng, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
● Đảm bảo cửa hàng vận hành hiệu quả, đúng quy trình và tiêu chuẩn của công ty.
● Theo dõi quản lý tồn kho và kiểm kê nguyên vật liệu hàng ngày.
● Đảm bảo cửa hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng và bày trí theo đúng chuẩn mực.
● Phân công lịch làm việc cho nhân viên, training nhân viên mới.
● Giám sát, đánh giá khen thưởng và kỷ luật nhân viên vào cuối tháng.
● Quản lý ngân sách cửa hàng, báo cáo thu chi hàng ngày/tuần/tháng cho cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● 06 tháng - 01 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cửa hàng.
● Tốt nghiệp đại học/cao đẳng hoặc đang học các chuyên ngành liên quan.
● Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và quản lý đội nhóm tốt. ● Có kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Tại HỘ KINH DOANH TIỆM TRÀ ZANGTEE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TIỆM TRÀ ZANGTEE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
