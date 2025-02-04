Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng theo năng lực. Hỗ trợ ăn trưa 780.000 đồng. Lương thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm nợ. Nhiều chế độ, chương trình thưởng, thi đua tháng/quý/năm Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm Môi trường làm việc trẻ trung, đồng nghiệp hòa đồng. Được đánh giá tăng lương định kỳ, đảm bảo tiến độ và quyền lợi rõ ràng. Tham gia các hoạt động nội bộ, văn hóa doanh nghiệp, du lịch, thưởng lễ tết. Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% Cùng hàng, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Quản lý nhân viên bán hàng:

Quản lý đội ngũ và phát triển nhân sự (Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân viên)

Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng hàng tuần.

Kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên.

Kiểm tra, giám sát hiệu quả làm việc của từng nhân viên.

Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thuộc quyền quản lý .

2. Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng

Quản lý hoạt động kinh doanh (Xây dựng kế hoạch đảm bảo đạt chỉ tiêu, theo dõi và đưa ra giải pháp tối ưu, đề xuất hoạt động khách hàng)

Đảm bảo trải nghiệm khách hàng, xử lý linh hoạt các khiếu nại/ phản hồi

Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày và các sản phẩm bán tốt hoặc bán chậm.

Kiểm tra, trưng bày hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn thương hiệu.

Phải tìm hiểu nguyên nhân khi có những biến đổi doanh thu đột biến.

Nắm bắt số tồn hàng ngày.

3. Quản lý cửa hàng:

Quản lý tất cả các tài sản thuộc phạm vi cửa hàng.

Kiểm tra vệ sinh cửa hàng, quầy kệ, sản phẩm trưng bày.

Sắp xếp hàng hoá & trưng bày sản phẩm theo tiêu chuẩn của thương hiệu

Làm báo cáo hàng tuần/tháng.

Kiểm tra bảo quản sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn chất lượng.

Kiểm kê định kỳ sản phẩm theo quy định công ty.

4. Tư vấn bán hàng

Tư vấn chi tiết sản phẩm cho khách hàng theo đúng Quy trình bán hàng của Công ty

Hướng dẫn khách hàng xem và thử đồ đúng cách

Chăm sóc khách hàng theo đúng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của Cửa hàng và chăm sóc khách hàng sau bán để duy trì khách hàng cũ & phát triển khách hàng mới

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ , độ tuổi từ 25 đến 35

Kinh nghiệm quản lý bán hàng từ 01 năm

Ưu tiên giao tiếp được tiếng Anh

Sử dụng phần mềm quản lý bán lẻ

Từng làm việc trong các chuỗi thời trang, mỹ phẩm

Có khả năng lập kế hoạch, phân tích, triển khai kế hoạch bán hàng.

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, khả năng quản lý, tư duy sáng tạo, có khả năng đổi mới

Nhanh nhen, chủ động, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, giao tiếp tốt

Có thể làm việc xoay ca (Sáng 08h30 - 16h30, Chiều 13h00 - 21h00, Tối 21h00 - 23h00 làm tại nhà)

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 7 - 11 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

