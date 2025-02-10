Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: từ 8h - 17h hoặc từ 13h - 21h nghỉ 04 ngày trong tháng. Sau thời gian thử việc hưởng thêm 12 ngày phép có lương/năm Thường xuyên được tham gia các hoạt động Teambuilding, Trip, Party của công ty Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý, đào tạo, hỗ trợ nhân viên trong các công việc tại cửa hàng

Quản lý thu chi và lập báo cáo bán hàng hàng ngày.

Giải quyết phản ánh, khiếu nại của khách hàng.

Kiểm soát giá bán hàng và lượng hàng tồn kho.

Chuẩn bị kho lưu trữ hàng hóa

Vận hành các đơn hàng từ sàn TMĐT shopee/tiktok

Quản lý kho, kiểm soát hàng hoá ( XK-NK), kiểm kê theo ngày/tháng

Đặt hàng, nhận hàng, xác nhận thay đổi giá cả và xử lý các sản phẩm bị hư hỏng hoặc trả lại.

Xử lý các tình huống phát sinh khác

Hiểu và nắm rõ chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng, chủ động chuẩn bị hàng hóa và triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm đạt được kết quả tốt nhất

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên có KN sàn TMĐT ...

Trung thực, trách nhiệm, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ

Khả năng giao tiếp khéo léo

Có khả năng sử dụng excel

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 9 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin