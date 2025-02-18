Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIÊN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIÊN AN
- Hà Nội: Được đào tạo và có các chế độ khác theo quy định của công ty. Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, hoà đồng và cùng giúp đỡ phát triển. Được hưởng chế độ Team Building hàng năm., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động của cửa hàng :
Phân bổ vị trí công việc, sắp xếp lịch/ca làm việc, kiểm tra và đánh giá thường xuyên kỹ năng, thái độ của nhân viên,...
Quản lý hàng hóa, quản lý khách hàng, quản lý doanh thu
Giải quyết và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình cửa hàng hoạt động.
Theo dõi doanh số, doanh thu bán hàng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.Lên kế hoạch chi tiết thúc đẩy doanh số cho sản phẩm.
Báo cáo số lượng hàng hóa tồn kho, hàng hóa lỗi, hỏng. Kiểm soát kỹ lưỡng hàng hóa, tài sản của cửa hàng tránh gây thâm hụt ngân sách.
Đảm bảo vệ sinh, thẩm mỹ cho cửa hàng
Các công việc khác được giao
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm liên quan đến vị trí: Kinh nghiệm từ 01 năm vị trí tương đương,... Ưu tiên làm trong ngành F&B.
Phẩm chất cá nhân/thái độ làm việc: Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
Các kỹ năng cơ bản: Chịu được áp lực cao trong công việc. Nhiệt tình và trách nhiệm.
Các kỹ năng/yêu cầu bổ sung khác (ngoại ngữ, kỹ thuật,...): Kỹ năng tin học cơ bản: Word, Excel,...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIÊN AN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIÊN AN
