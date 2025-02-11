Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lương cơ bản + Hoa hồng dựa trên doanh số (doanh số offline cửa hàng + doanh số telesale cá nhân)+ Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh. - Phụ cấp đồng phục, sản phẩm, gửi xe, phụ cấp tiền giầy, phụ cấp sản phẩm của The Body Shop... - Phép năm (tăng theo thâm niên) - Được huấn luyện đào tạo kỹ năng, chuyên môn. - Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. - BHXH, BH sức khỏe 24/7 và phúc lợi khác, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Job Purpose

Mục tiêu công việc

To use business awareness to maximize sales.

Luôn nhận thức được việc kinh doanh để tối đa hóa doanh thu.

To manage self and others to maximize sales.

Tự quản lý và quản lý các nhân viên khác để tối đa hóa doanh thu.

To uphold and maintain the values of The Body Shop.

Luôn nêu cao và duy trì những giá trị của The Body Shop

To develop and maintain a high standard of customer service and care

Duy trì tiêu chuẩn cao cấp đối với việc chăm sóc khách hàng.

To implement, develop and maintain operational standards to ensure smooth shop operations.

Bổ sung, phát triển và duy trì các tiêu chuẩn hoạt động để đảm bảo các hoạt động diễn ra suôn sẻ

To ensure that open and effective communication and teamwork is maintained throughout the company.

Xây dựng và đảm bảo tinh thần đồng đội và trao đổi thông tin hiệu quả luôn được duy trì trong môi trường làm việc.

2/ Responsibility:

Trách nhiệm:

Responsibility for in-store operations, drive sales to achieve sales target and monthly/yearly growth.

Chịu trách nhiệm trong việc vận hành cửa hàng, định hướng bán hàng để đạt được doanh số bán hàng và tăng trưởng hàng tháng, hàng năm.

In charge of stocks at store, conduct stock-take monthly.

Chịu trách nhiệm về tồn kho tại cửa hàng, kiểm kê tồn kho hàng tháng.

.

Report issues at store to the manager.

Báo cáo những vấn đề tại cửa hàng cho cấp quản lý.

To ensure that the handling of customer complaints are practised effectively and efficiently.

Đảm bảo việc xử lý các kiếu nại cửa khách hàng được giải quyết hiệu quả.

To ensure that all promotions and PR materials are put in place effectively and efficiently so as to maximize sales.

Đảm bảo các chương trình khuyến mãi và sản phẩm quảng cáo được trưng bày hiệu quả để tối đa hóa doanh thu.

To ensure that all new staff are fully inducted into the company.

Đảm bảo tất cả các nhân viên mới đều được hướng dẫn đầy đủ trước khi vào công ty.

To effectively manage the staff roster to maximize manpower resources.

Quản lý hiệu quả ca làm việc của nhân viên để tối đa hóa nguồn nhân lực.

To ensure that all staff are fully aware of the company’s rules, regulations, policies and procedures.

Đảm bảo tất cả các nhân viên đều có nhận thức đầy đủ về quy định, chính sách, hướng dẫn làm việc tại công ty.

To ensure that all personal and payroll details are updated and maintained at all times for staff .

Đảm bảo rằng tất cả thông tin cá nhân và lương bổng cửa nhân viên được cập nhật và duy trì trong suốt thời gian làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

General management ability and experience.

Có kinh nghiệm và khả năng quản lý tổng quát.

Entrepreneurial-minded and ability to drive team to hit store target.

Có khả năng và đầu óc kinh doanh để định hướng toàn nhóm đạt chỉ tiêu cửa hàng.

Passion for cosmetics and toiletries industry.

Có đam mê ngành mỹ phẩm và đồ dùng trong nhà.

Sales ability and possesses strong motivation in staff support.

Có khả năng bán hàng và nhiệt tình hỗ trợ nhân viên.

Open-minded & passionate about work.

Cởi mở và đam mê công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TBS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TBS VIỆT NAM

