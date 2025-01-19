Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai, kiểm soát, đánh giá các hoạt động kinh doanh của cửa hàng

Quản lý các hoạt động bán hàng, dịch vụ khách hàng, kiểm soát hàng tồn kho

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng

Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng

Quản lý các hoạt động tài chính, báo cáo doanh số

Thực hiện các hoạt động marketing, quảng cáo, khuyến mãi để tăng doanh thu

Đề xuất các giải pháp kinh doanh nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, cao từ 1m58

Nam/Nữ, từ 26- 35 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Đã có kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm trở lên

Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng bán lẻ từ 1 năm trở lên

Có kỹ năng bán hàng, quản lý đội ngũ, giải quyết khiếu nại

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

