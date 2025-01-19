Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ..., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai, kiểm soát, đánh giá các hoạt động kinh doanh của cửa hàng
Quản lý các hoạt động bán hàng, dịch vụ khách hàng, kiểm soát hàng tồn kho
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng
Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng
Quản lý các hoạt động tài chính, báo cáo doanh số
Thực hiện các hoạt động marketing, quảng cáo, khuyến mãi để tăng doanh thu
Đề xuất các giải pháp kinh doanh nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, cao từ 1m58
Nam/Nữ, từ 26- 35 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Đã có kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm trở lên
Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng bán lẻ từ 1 năm trở lên
Có kỹ năng bán hàng, quản lý đội ngũ, giải quyết khiếu nại
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 83 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

