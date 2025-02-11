Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT BOOST JUICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lotte Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Chịu trách nhiệm mục tiêu bán hàng;

• Triển khai hoạt động khuyến mại tại cửa hàng;

• Sắp xếp lịch làm việc và chấm công cho nhân viên trong team.

• Đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn nhân viên mới tại cửa hàng khi được Quản lý phân công.

• Quản lý trang thiết bị, máy móc; Quản lý kho, nhập kho, xuất kho, nhận hàng; Quản lý chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu.

• Thực hiện các Báo cáo dưới sự hướng dẫn của Quản lý.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tác phong nhanh nhẹn, ngoại hình dễ nhìn;

Sinh năm 1999 - 1993

Có tính kỷ luật cao, thái độ nhiệt tình, hợp tác;

Tư duy tích cực và đầy đủ trách nhiệm, Luôn học hỏi và cầu tiến;

YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG CẦN CÓ: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý sắp xếp, kỹ năng lập báo cáo

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT BOOST JUICE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày (nghỉ 01 ngày/tuần);

Phúc lợi:

Thưởng khi cửa hàng đạt doanh số, KPIs;

Hỗ trợ phụ cấp tiền gửi xe hàng tháng;

Được hưởng lương làm việc ngày lễ, tết theo chính sách Công ty;

Được xét thưởng lương tháng 13;

Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ;

Cơ hội phát triển, thăng tiến trong công việc;

Môi trường làm việc năng động, được tham gia nhiều khóa đào tạo chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT BOOST JUICE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin