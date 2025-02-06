Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Nhà Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lương cứng + trợ cấp + commission - Công việc ổn định, cơ hội phát triển, thăng tiến. - Được mua bảo hiểm sức khỏe sau khi ký HĐ chính thức - Được phát giày đồng phục ALDO trị giá 2 triệu/đôi sau mỗi 6 tháng làm việc - Chính sách hoa hồng hấp dẫn - Được đào tạo về thương hiệu, sản phẩm và kỹ năng.

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý cửa hàng Giày dép, túi xách và phụ kiện Aldo

- Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên, quản lý nhân viên

- Đảm bảo doanh số cửa hàng

- Chịu trách nhiệm về hàng hoá tại cửa hàng

- Hướng dẫn, theo dõi và giám sát kỹ năng bán hàng của nhân viên

- Lên kế hoạch đào tạo, phát triển và hỗ trợ nhân viên

- Có chiến lược chăm sóc và mở rộng nguồn khách hàng

- Những công việc khác liên quan đến hoạt động của cửa hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, kỹ năng quản lý/hỗ trợ quản lý cửa hàng bán lẻ trong chuỗi, ưu tiên ngành thời trang

- Sử dụng tốt Excel, Outlook

- Giao tiếp & xử lý tình huống tốt, chủ động trong công việc

- Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.

- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Tại Công ty cổ phần Nhà Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhà Thái

