Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

• Hoạch định chiến lược thương hiệu 3 năm và xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm/quý/tháng cho nhãn hàng theo mục tiêu từ Ban Lãnh đạo

• Đề xuất và thực hiện các hoạt động xây dựng, quảng bá thương hiệu theo các mục tiêu Truyền thông, Marketing và Kinh doanh

• Nghiên cứu thị trường và nghiên cứu insight khách hàng

• Phối hợp với các bộ phận chức năng (Trade, PR, Digital, RnD, TMĐT, CSKH..) để triển khai và giám sát triển khai các hoạt động theo kế hoạch, đánh giá và điều chỉnh.

• Đo lường hiệu quả của những hoạt động Marketing

• Quản lý ngân sách, hình ảnh của nhãn hàng

• Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Tìm ra được USP của sản phẩm so sánh với các đối thủ. Đào tạo sản phẩm mới cho hệ thống các phòng ban.

• Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan chức năng, báo chí, chuyên gia.

• Quản trị rủi ro và phối hợp xử lí khủng hoảng truyền thông (nếu có)

• Đào tạo nhân sự các kiến thức về Marketing

• Các công việc khác theo chỉ đạo của TP. MKT và BOD