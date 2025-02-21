Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH BODAQ VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH BODAQ VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH BODAQ VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH BODAQ VIETNAM

Quản lý Cửa hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty TNHH BODAQ VIETNAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tố Hữu, Đại Mỗ, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1.Tham gia tìm kiếm, phát triển và mở rộng thị trường, mạng lưới kinh doanh (chuỗi cửa hàng) tại Hà Nội
2. Quản lý:
. Quản lý nhân lực & sản phẩm tại cửa hàng.
. Điều hành, báo cáo hoạt động cửa hàng đến Giám đốc & phòng ban.
. Phụ trách liên quan đến thương hiệu, hình ảnh của các cửa hàng.
. Tuyển dụng, đào tạo, giám sát, đánh giá, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên.
. Chịu tránh nhiệm quản lý hàng hóa, vật phẩm, dịch vụ cung cấp tại cửa hàng đến với khách hàng.
. Phân tích doanh thu, nắm bắt xu hướng, nhu cầu của khách hàng và đưa những kế hoạch/ đề xuất khi cần để cải thiện tình hình kinh doanh.
. Xử lý các vấn đề phát sinh tại cửa hàng, sắp xếp bố trí cửa hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

. Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học
. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chuỗi cửa hàng
. Cần ứng viên có tinh thần trách nhiệm, tự giác, trung thực, kiên trì, cẩn thận
. Có kỹ năng làm việc nhóm, tận tâm, nhanh nhẹn, tự học hỏi
. Kiến thức xã hội, kỹ năng mềm, nắm bắt xu hướng, thị hiếu khách hàng.
. Biết tiếng Hàn, tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH BODAQ VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

. Lương thỏa thuận theo năng lực + phụ cấp ăn 40k/ngày
. Hưởng 85% lương trong thời gian 02 tháng thử việc.
. Được hưởng đầy đủ các chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
. Nghỉ lễ hàng năm, Lương tháng 13, Thưởng Tết,…
. Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Công ty.
. Môi trường làm việc hiện đại, năng động, linh hoạt.
Địa điểm làm việc:
Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BODAQ VIETNAM

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BODAQ VIETNAM

Công ty TNHH BODAQ VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu D4 Lô 13, Khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội Hà Nội, Hanoi City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

