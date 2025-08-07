Tuyển Video Editor SILVER CAPITAL CO.,LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và dựng video theo kịch bản hoặc brief được giao, đảm bảo đúng định hướng nội dung, yêu cầu kỹ thuật và thời hạn sản xuất.

Xử lý hậu kỳ: cắt dựng, căn chỉnh nhịp, màu sắc, âm thanh và chèn hiệu ứng hình ảnh – âm thanh nhằm tăng sức hút thị giác và cảm xúc cho sản phẩm.

Phân tích nội dung và chủ động đề xuất cách dựng sáng tạo, phù hợp với thông điệp cần truyền tải, giúp sản phẩm trở nên khác biệt và chuyên nghiệp hơn.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng thành phẩm đầu ra.

Thực hiện các công việc chuyên môn theo đúng định hướng nội dung, chiến lược và yêu cầu của công ty.

Chủ động tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ được phân công từ quản lý trực tiếp, đảm bảo đúng tiến độ và tiêu chuẩn chất lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các phần mềm dựng và chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects, và các công cụ hỗ trợ khác (Photoshop, ...).

Có tư duy sáng tạo, khả năng kể chuyện bằng hình ảnh tốt và gu thẩm mỹ hiện đại.

Có kinh nghiệm xử lý hiệu ứng hình ảnh, âm thanh và kỹ xảo là một lợi thế lớn.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc và quản lý thời gian hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp ra trường

Tại SILVER CAPITAL CO.,LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ (máy tính cấu hình cao, phần mềm bản quyền...).

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thưởng hiệu suất (KPI), thưởng lễ - Tết, sinh nhật và các dịp đặc biệt.

Cơ hội tham gia vào các dự án lớn, đa dạng, tiếp cận với nhiều thể loại nội dung sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SILVER CAPITAL CO.,LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.