Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NĂNG LƯỢNG THẾ KỶ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NĂNG LƯỢNG THẾ KỶ
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NĂNG LƯỢNG THẾ KỶ

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NĂNG LƯỢNG THẾ KỶ

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 697 Âu Cơ, Tân Bình ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Quản lý nhân viên:
- Chịu trách nhiệm quản lý trang thiết bị, hàng hóa, nhân viên tại chi nhánh
- Kiểm soát, kiểm tra, giám sát các công việc của nhân viên tại chi nhánh
- Sắp xếp điều phối công việc nhân viên tại chi nhánh
- Giải quyết các tranh chấp khiếu nại tại chi nhánh
2. Quản lý bán hàng:
- Nắm vững toàn bộ danh mục sản phẩm: thương hiệu, giá bán, chính sách bảo hành
- Tư vấn bán hàng
- Kiểm soát xuất nhập tồn hàng hóa
- Nộp doanh thu bán hàng về tài khoản công ty
- Đăng bài và trả lời giải đáp thắc mắc cho khách qua zalo, page, web, số hotline...
- Hỗ trợ xử lý các thủ tục bán hàng cho khách trên kiotviet
- Hướng dẫn sử dụng khi bàn giao xe cho khách, hỗ trợ giao xe cho khách
- Hỗ trợ kỹ thuật kiểm tra sửa chữa bảo hành trang thiết bị phụ tùng xe khi cần thiết
- Thực hiện kiểm kê hàng hóa định kỳ
- Các công việc khác.... được Ban Giám Đốc giao

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tháng làm 28 công, 8h-20h, nghỉ trưa 1h30’
- Nam/Nữ từ 20-33 tuổi, có tinh thần “máu lửa”, nhiệt huyết tìm kiếm nguồn khách hàng mới, gia tăng doanh thu cửa hàng.
- Có kinh nghiệm bán hàng, quản lý nhân viên, điều hành công việc tại cửa hàng, hiểu biết lĩnh vực xe điện, xe máy là một lợi thế.
- Biết tin học văn phòng (Excel), biết phần mềm bán hàng Kiotviet là 1 lợi thế, không biết sẽ được hướng dẫn. Tốt nghiệp từ Trung cấp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NĂNG LƯỢNG THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10.000.000 đồng/tháng (Cộng thưởng dịch vụ, Cộng thưởng doanh thu 1-6tr)
- Tham gia du lịch cùng công ty 1 lần /1 năm
- Bảo hiểm xã hội sẽ được đóng khi thành nhân viên chính thức, hoặc theo thỏa thuận riêng tùy từng trường hợp
- Chế độ thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NĂNG LƯỢNG THẾ KỶ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NĂNG LƯỢNG THẾ KỶ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NĂNG LƯỢNG THẾ KỶ

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 601 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

