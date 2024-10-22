Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NĂNG LƯỢNG THẾ KỶ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 697 Âu Cơ, Tân Bình ...và 1 địa điểm khác

1. Quản lý nhân viên:

- Chịu trách nhiệm quản lý trang thiết bị, hàng hóa, nhân viên tại chi nhánh

- Kiểm soát, kiểm tra, giám sát các công việc của nhân viên tại chi nhánh

- Sắp xếp điều phối công việc nhân viên tại chi nhánh

- Giải quyết các tranh chấp khiếu nại tại chi nhánh

2. Quản lý bán hàng:

- Nắm vững toàn bộ danh mục sản phẩm: thương hiệu, giá bán, chính sách bảo hành

- Tư vấn bán hàng

- Kiểm soát xuất nhập tồn hàng hóa

- Nộp doanh thu bán hàng về tài khoản công ty

- Đăng bài và trả lời giải đáp thắc mắc cho khách qua zalo, page, web, số hotline...

- Hỗ trợ xử lý các thủ tục bán hàng cho khách trên kiotviet

- Hướng dẫn sử dụng khi bàn giao xe cho khách, hỗ trợ giao xe cho khách

- Hỗ trợ kỹ thuật kiểm tra sửa chữa bảo hành trang thiết bị phụ tùng xe khi cần thiết

- Thực hiện kiểm kê hàng hóa định kỳ

- Các công việc khác.... được Ban Giám Đốc giao

- Tháng làm 28 công, 8h-20h, nghỉ trưa 1h30’

- Nam/Nữ từ 20-33 tuổi, có tinh thần “máu lửa”, nhiệt huyết tìm kiếm nguồn khách hàng mới, gia tăng doanh thu cửa hàng.

- Có kinh nghiệm bán hàng, quản lý nhân viên, điều hành công việc tại cửa hàng, hiểu biết lĩnh vực xe điện, xe máy là một lợi thế.

- Biết tin học văn phòng (Excel), biết phần mềm bán hàng Kiotviet là 1 lợi thế, không biết sẽ được hướng dẫn. Tốt nghiệp từ Trung cấp

- Lương 10.000.000 đồng/tháng (Cộng thưởng dịch vụ, Cộng thưởng doanh thu 1-6tr)

- Tham gia du lịch cùng công ty 1 lần /1 năm

- Bảo hiểm xã hội sẽ được đóng khi thành nhân viên chính thức, hoặc theo thỏa thuận riêng tùy từng trường hợp

- Chế độ thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty

