Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH ABOVE & BEYOND LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Quản lý Cửa hàng

Quản lý hoạt động bán hàng tại cửa hàng trang sức J.ESTINA (Thương hiệu trang sức Hàn Quốc)

Lên kế hoạch, phân bổ công việc hợp lý trong cửa hàng giúp cửa hàng hoạt động tốt. Inventory: Sắp xếp, thực hiện kiểm đếm hàng hóa hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Quản lý nhập và xuất hàng. Báo cáo về trụ sở Thu tiền khách hàng

Quản lý, đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên tại cửa hàng.

Chăm sóc và phát triển khách hàng.

Báo cáo, cập nhật tình hình ngay khi có các vấn đề phát sinh để đưa ra hướng giải quyết đúng đắn.

Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc giao.

Yêu Cầu Công Việc

Để ứng tuyển, ứng viên vui lòng gửi CV Tiếng Anh.

Giao tiếp tiếng Anh tốt.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm cửa hàng trưởng/quản lý cửa hàng. Ưu tiên trong lĩnh vực trang sức phụ kiện.

Thông thạo vi tính văn phòng và có khả năng sử dụng các phần mềm bán lẻ.

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, thuyết phục tốt.

Kỹ năng xử lý và giải quyết tình huống.

Khả năng tổ chức sắp xếp và triển khai công việc tốt.

Khả năng đào tạo và quản lý nhân sự.

Ngoại hình ưa nhìn, phong cách chuyên nghiệp.

Lý lịch rõ ràng, thật thà, trung thực, tính trách nhiệm cao.

Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + thưởng, hoa hồng hấp dẫn.

Thưởng vào các dịp lễ tết, thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty, theo doanh số....

Phụ cấp cơm trưa, gửi xe

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT .

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sang trọng, lịch sự.

Được cấp phát đầy đủ đồng phục và trang thiết bị phục vụ công việc.

Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng và giao tiếp chuyên nghiệp.

Thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng tháng 13....thưởng Lễ Tết, Thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc,...

Tham gia các họat động tập thể: Team Building, Du lịch,...

Được thăng tiến theo Lộ trình thăng tiến và phát triển nghề nghiệp dành cho nhân viên.

