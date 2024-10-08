Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XE ĐIỆN TKH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XE ĐIỆN TKH
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 147 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Quản lý 5S tại cửa hàng.
Đăng bài Fanpage, tiktok và GG maps.
Thực hiện chính sách và chỉ tiêu của BGĐ.
Giải quyết và quản lý khiếu nại khách hàng.
Làm chương trình event tại các trường hoặc nơi công cộng, nhằm thu hút khách hàng đến cửa hàng chạy thử xe.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn : Trung cấp
Kinh nghiệm làm quản lý : 3 năm (Ưu tiên đã làm tại Head hoặc quản lý trong nghành xe máy)
Độ tuổi : 30 - 45
Nhiệt tình, năng động vui tính, trung thực.
Kinh nghiệm làm quản lý : 3 năm (Ưu tiên đã làm tại Head hoặc quản lý trong nghành xe máy)
Độ tuổi : 30 - 45
Nhiệt tình, năng động vui tính, trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XE ĐIỆN TKH Thì Được Hưởng Những Gì
Với mức lương khởi điểm là 10.000.000đ và thu nhập tăng lên 20 - 30tr (hoặc nhiều hơn). Tùy vào năng lực quản lý. YADEA đang rất thịnh hành trên thị trường Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung.
Với mức lương khởi điểm là 10.000.000đ và thu nhập tăng lên 20 - 30tr (hoặc nhiều hơn). Tùy vào năng lực quản lý.
YADEA đang rất thịnh hành trên thị trường
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung.
Với mức lương khởi điểm là 10.000.000đ và thu nhập tăng lên 20 - 30tr (hoặc nhiều hơn). Tùy vào năng lực quản lý.
YADEA đang rất thịnh hành trên thị trường
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XE ĐIỆN TKH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI