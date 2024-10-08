Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XE ĐIỆN TKH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 147 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Quản lý 5S tại cửa hàng.

Đăng bài Fanpage, tiktok và GG maps.

Thực hiện chính sách và chỉ tiêu của BGĐ.

Giải quyết và quản lý khiếu nại khách hàng.

Làm chương trình event tại các trường hoặc nơi công cộng, nhằm thu hút khách hàng đến cửa hàng chạy thử xe.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn : Trung cấp

Kinh nghiệm làm quản lý : 3 năm (Ưu tiên đã làm tại Head hoặc quản lý trong nghành xe máy)

Độ tuổi : 30 - 45

Nhiệt tình, năng động vui tính, trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XE ĐIỆN TKH Thì Được Hưởng Những Gì

Với mức lương khởi điểm là 10.000.000đ và thu nhập tăng lên 20 - 30tr (hoặc nhiều hơn). Tùy vào năng lực quản lý. YADEA đang rất thịnh hành trên thị trường Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XE ĐIỆN TKH

