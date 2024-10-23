Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 104 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm chính về các hoạt động diễn ra tại cửa hàng mình quản lý. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện chỉ tiêu doanh số cửa hàng đã được giao. Thực hiện công tác quản lý, phân chia ca làm việc, chấm công, giao việc, kiểm tra, động viên tinh thần và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên tại cửa hàng. Trực tiếp đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới thực hiện các công việc tại cửa hàng. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện checklist mỗi ngày. Tham gia tuyển dụng, đào tạo nhân viên bán hàng. Truyền đạt nội quy công ty, những quy định hoạt động tại cửa hàng, các thông báo, chính sách. Nắm tổng quan về hoạt động bán hàng: doanh thu ngày, số tồn, sản phẩm bán chạy/chậm, thị hiếu khách hàng, ... Báo cáo lại cho cấp trên hoặc các bộ phận có liên quan. Kiểm kê hàng hóa định kỳ, chịu trách nhiệm về các vấn đề hàng hoá, tránh thất thoát hàng hoá. Quản lý các tài sản của cửa hàng, theo dõi và kiểm tra để phát hiện hư hỏng, báo cáo và theo dõi việc khắc phục, sửa chữa. Xây dựng, duy trì và nâng cao môi trường làm việc, giải quyết và báo cáo các vấn đề liên quan tới nhân viên. Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề khiếu nại của khách hàng. Thực hiện các báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất. Thực hiện các công tác, nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Tuổi: 22 – 27 Ưu tiên kinh nghiệm quản lý cửa hàng từ 6-12 tháng. Có kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết trình, tư vấn tốt. Có kỹ năng tổ chức làm việc teamwork, giải quyết vấn đề tốt. Có năng lực quản lý con người, hàng hoá, vận hành. Kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, trưng bày và sắp xếp hàng hoá. Chịu được áp lực công việc. Khả năng thích ứng nhanh với môi trường, sự thay đổi mới. Trung thực, minh bạch, chính xác và hiệu quả. Có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm. Thưởng doanh số, trách nhiệm, lễ, Tết, sinh nhật. Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp. Được tham gia đào tạo trong quá trình làm việc (đào tạo nội bộ hoặc cử đi học) để phát triển chuyên môn cá nhân. Đóng góp các ý tưởng, tham gia vào các hoạt động diễn ra trong công ty. Tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch hàng năm, Year End Party. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Xét duyệt tăng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U

