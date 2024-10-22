Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THAI MARKET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 802 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Quận 10 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách quản lý hoạt động của cửa hàng trong các ca làm việc để đảm bảo hoạt động hiệu quả, năng suất và theo đúng quy định.

- Sắp xếp lịch làm việc, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự,...

- Order hàng, quản lý xuất nhập tồn, quản lý tài sản, trang thiết bị của cửa hàng,...

- Thúc đẩy doanh thu theo target, quản lý chi phí COL, COS

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

- Giải quyết than phiền khách hàng

- Đảm bảo VSATTP theo chuẩn quy định

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng chuyên môn: Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có tính kỷ luật.

- Kiểm soát chi phí COS, COL

- Khả năng phân tích, xử lý và điều phối thông tin.

- Khả năng trình bày, truyền đạt thông tin.

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ tích cực, tính phối hợp.

- Sáng tạo, nhanh nhẹn, siêng năng, cẩn thận, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH THAI MARKET Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định (Fulltime);

- Hưởng các khoản phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...;

- Hưởng các khoản thưởng cho các ngày Lễ/Tết, Lương tháng 13;

- Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm;

- Các chế độ khác theo quy định của công ty;

- Chính sách giảm giá 15% nhân viên khi sử dụng dịch vụ trong hệ thống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THAI MARKET

