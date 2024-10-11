Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH SX & TM THỰC PHẨM QUỐC TẾ FRIENDSHIP CAKES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH SX & TM THỰC PHẨM QUỐC TẾ FRIENDSHIP CAKES
- Hồ Chí Minh: 07 Phạm Văn Hai, Phường 1, Q. Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Bình ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Tuyển dụng, đào tạo,khen thưởng nhân sự và quản lý các công việc của nhân sự trong cửa hàng.
Kiểm tra đảm bảo vận hành cửa hàng và vận hành đơn online theo đúng yêu cầu & quy trình
Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý
Giải quyết các khiếu nại/thắc mắc của khách
Phối hợp với các bộ phận khác đảm bảo đạt hiệu quả công việc cao nhất
Hỗ trợ các thành viên trong nhóm để cùng nhau đạt được mục tiêu công việc
Phát triển các quy trình trải nghiệm "Wow" cho khách hàng
Phát triển và tối ưu quy trình phù hợp với định hướng phát triển của công ty
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 3 năm
Có laptop cá nhân
Năng lực lãnh đạo, hoạt bát, nhanh nhẹn
Có khả năng phân tích và nhận định được tình hình bán hàng
Có khả năng quản lý đội ngũ nhân viên và truyền lửa cho nhân viên
Hiểu, thực thi và training được thái độ dịch vụ khách hàng 5 sao cho nhân sự.
Tại CÔNG TY TNHH SX & TM THỰC PHẨM QUỐC TẾ FRIENDSHIP CAKES Thì Được Hưởng Những Gì
Tôn trọng ý kiến cá nhân, đóng góp để cùng nhau phát triển.
Được làm việc trực tiếp với CEO công ty; có cơ hội học tập và phát triển về kỹ năng quản lý và kinh doanh
Có hợp đồng và BHXH sau thử việc
Được phép sai và sửa sai liên tục
Thu nhập từ 12 triệu đến 20 triệu, gồm lương cứng, thưởng trách nhiệm và thưởng KPI
Thu nhập từ 12 triệu đến 20 triệu,
Được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và tối ưu quy trình bán hàng tại cửa hàng
Đánh giá ghi nhận theo tháng và điều chỉnh lương 6 tháng/lần
Được tham gia khóa học đào tạo về trải nghiệm khách hàng, kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX & TM THỰC PHẨM QUỐC TẾ FRIENDSHIP CAKES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
