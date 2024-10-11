Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH SX & TM THỰC PHẨM QUỐC TẾ FRIENDSHIP CAKES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 07 Phạm Văn Hai, Phường 1, Q. Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Bình ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tuyển dụng, đào tạo,khen thưởng nhân sự và quản lý các công việc của nhân sự trong cửa hàng. Kiểm tra đảm bảo vận hành cửa hàng và vận hành đơn online theo đúng yêu cầu & quy trình Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý Giải quyết các khiếu nại/thắc mắc của khách Phối hợp với các bộ phận khác đảm bảo đạt hiệu quả công việc cao nhất Hỗ trợ các thành viên trong nhóm để cùng nhau đạt được mục tiêu công việc Phát triển các quy trình trải nghiệm "Wow" cho khách hàng Phát triển và tối ưu quy trình phù hợp với định hướng phát triển của công ty

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 3 năm Có laptop cá nhân Năng lực lãnh đạo, hoạt bát, nhanh nhẹn Có khả năng phân tích và nhận định được tình hình bán hàng Có khả năng quản lý đội ngũ nhân viên và truyền lửa cho nhân viên Hiểu, thực thi và training được thái độ dịch vụ khách hàng 5 sao cho nhân sự.

Tại CÔNG TY TNHH SX & TM THỰC PHẨM QUỐC TẾ FRIENDSHIP CAKES Thì Được Hưởng Những Gì

Tôn trọng ý kiến cá nhân, đóng góp để cùng nhau phát triển. Được làm việc trực tiếp với CEO công ty; có cơ hội học tập và phát triển về kỹ năng quản lý và kinh doanh Có hợp đồng và BHXH sau thử việc Được phép sai và sửa sai liên tục Thu nhập từ 12 triệu đến 20 triệu, gồm lương cứng, thưởng trách nhiệm và thưởng KPI Được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và tối ưu quy trình bán hàng tại cửa hàng Đánh giá ghi nhận theo tháng và điều chỉnh lương 6 tháng/lần Được tham gia khóa học đào tạo về trải nghiệm khách hàng, kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX & TM THỰC PHẨM QUỐC TẾ FRIENDSHIP CAKES

