Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Công ty TNHH Minigood Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty TNHH Minigood Việt Nam

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 4, Sài Gòn Center, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Quản lý về nhân sự, doanh số, hàng hóa, tài sản, hình ảnh tại cửa hàng Làm việc với Trung tâm thưong mại Làm các báo cáo và các công việc theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí quản lý, cửa hàng phó trong ngành bán lẻ Tuổi từ 25 - 35 tuổi Có thể làm việc xoay ca, tăng ca sau 22h tối 1 – 2 ngày/tuần Giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý tốt Thành thạo excel, word
Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức từ: 8tr5 - 14tr (bao gồm lương căn bản + phụ cấp + KPI) Lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước. Thưởng: Target tuần, target tháng, target bán hàng theo nhóm sản phẩm. Team Building Cơ hội nâng bậc lên cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng cấp cao, giám sát khu vực. 1 tuần được off 1 ngày, 12 ngày phép năm Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến. Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng vào dịp Lễ, Tết Quà tặng vào dịp Tết, Trung Thu, 8/3, 20/10,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Minigood Việt Nam

Công ty TNHH Minigood Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

