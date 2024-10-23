Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 4, Sài Gòn Center, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1 ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
Quản lý về nhân sự, doanh số, hàng hóa, tài sản, hình ảnh tại cửa hàng
Làm việc với Trung tâm thưong mại
Làm các báo cáo và các công việc theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí quản lý, cửa hàng phó trong ngành bán lẻ Tuổi từ 25 - 35 tuổi Có thể làm việc xoay ca, tăng ca sau 22h tối 1 – 2 ngày/tuần Giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý tốt Thành thạo excel, word
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí quản lý, cửa hàng phó trong ngành bán lẻ
Tuổi từ 25 - 35 tuổi
Có thể làm việc xoay ca, tăng ca sau 22h tối 1 – 2 ngày/tuần
Giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý tốt
Thành thạo excel, word
Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương chính thức từ: 8tr5 - 14tr (bao gồm lương căn bản + phụ cấp + KPI) Lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước. Thưởng: Target tuần, target tháng, target bán hàng theo nhóm sản phẩm. Team Building Cơ hội nâng bậc lên cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng cấp cao, giám sát khu vực. 1 tuần được off 1 ngày, 12 ngày phép năm Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến. Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng vào dịp Lễ, Tết Quà tặng vào dịp Tết, Trung Thu, 8/3, 20/10,....
Lương chính thức từ: 8tr5 - 14tr (bao gồm lương căn bản + phụ cấp + KPI)
Lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
Thưởng: Target tuần, target tháng, target bán hàng theo nhóm sản phẩm.
Team Building
Cơ hội nâng bậc lên cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng cấp cao, giám sát khu vực.
1 tuần được off 1 ngày, 12 ngày phép năm
Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.
Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng vào dịp Lễ, Tết
Quà tặng vào dịp Tết, Trung Thu, 8/3, 20/10,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam
