Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Hoa Sen Việt làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty cổ phần Hoa Sen Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lotte Mart Quận 7, Crescent Mall, Quận 7 ...và 1 địa điểm khác, Quận Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Hoàn thành mục tiêu doanh thu hàng tháng và đạt mục tiêu sốlượng khách hàng: Thông qua việc: Quản lí kết quả kinh doanh, KPI của cửa hàng được giao.
Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của cửa hàng được vận hành đúng Qui trình - Qui định - Qui chế của công ty.
Duy trì, đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ.
Quản lý rủi ro trong vận hành kinh doanh tại cửa hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 2 năm trong ngành bán lẻ (kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm là lợi thế)
Kỹ năng lập kế hoạch/ triển khai/ và thực thi
Có kỹ năng Coaching /huấn luyện năng lực đội ngũ nhân viên trực tiếp.
Kỹ năng dẫn dắt và làm việc nhóm
Sử dụng MS Office (Báo cáo, kiểm kê hàng hóa,...)
Kỹ năng lập kế hoạch/ triển khai/ và thực thi
Có kỹ năng Coaching /huấn luyện năng lực đội ngũ nhân viên trực tiếp.
Kỹ năng dẫn dắt và làm việc nhóm
Sử dụng MS Office (Báo cáo, kiểm kê hàng hóa,...)
Tại Công ty cổ phần Hoa Sen Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + thưởng + phụ cấp: Thu nhập trung bình từ 12 - 20tr+++.
Chính sách thưởng cạnh tranh (Tháng, Qúy, Năm)
Chính sách mua hàng ưu đãi đến 25%.
Khi vào HĐLĐ chính thức sẽ được đóng BHYT, BHXH đầy đủ. Ngoài ra sẽ có chính sách Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe .
Chính sách sinh nhật (ngày nghỉ vẫn hưởng lương), hiếu hỉ,...
Chính sách thưởng cạnh tranh (Tháng, Qúy, Năm)
Chính sách mua hàng ưu đãi đến 25%.
Khi vào HĐLĐ chính thức sẽ được đóng BHYT, BHXH đầy đủ. Ngoài ra sẽ có chính sách Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe .
Chính sách sinh nhật (ngày nghỉ vẫn hưởng lương), hiếu hỉ,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hoa Sen Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI