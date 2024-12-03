Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Hoa Sen Việt làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lotte Mart Quận 7, Crescent Mall, Quận 7 ...và 1 địa điểm khác, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoàn thành mục tiêu doanh thu hàng tháng và đạt mục tiêu sốlượng khách hàng: Thông qua việc: Quản lí kết quả kinh doanh, KPI của cửa hàng được giao.

Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của cửa hàng được vận hành đúng Qui trình - Qui định - Qui chế của công ty.

Duy trì, đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ.

Quản lý rủi ro trong vận hành kinh doanh tại cửa hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 2 năm trong ngành bán lẻ (kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm là lợi thế)

Kỹ năng lập kế hoạch/ triển khai/ và thực thi

Có kỹ năng Coaching /huấn luyện năng lực đội ngũ nhân viên trực tiếp.

Kỹ năng dẫn dắt và làm việc nhóm

Sử dụng MS Office (Báo cáo, kiểm kê hàng hóa,...)

Tại Công ty cổ phần Hoa Sen Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + thưởng + phụ cấp: Thu nhập trung bình từ 12 - 20tr+++.

Chính sách thưởng cạnh tranh (Tháng, Qúy, Năm)

Chính sách mua hàng ưu đãi đến 25%.

Khi vào HĐLĐ chính thức sẽ được đóng BHYT, BHXH đầy đủ. Ngoài ra sẽ có chính sách Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe .

Chính sách sinh nhật (ngày nghỉ vẫn hưởng lương), hiếu hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hoa Sen Việt

