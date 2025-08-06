Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 157
- 159 Xuân Hồng, P.12, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng.
Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm/ dịch vụ cho khách hàng.
Xử lý đơn hàng, và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược kinh doanh.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sales/kinh doanh/bán hàng
Ưu tiên có kinh nghiệm thực phẩm chăm sóc sức khỏe
Nam, tốt nghiệp Cao đẳng chuyển ngành Kinh tế, Marketing trở lên
Có kiến thức cơ bản về thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Ngoại hình ưa nhìn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7,5 triệu + %Hoa hồng, thu nhập trung từ 10 - 15 Triệu +++
Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện hòa đồng
Phụ cấp
Chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật
Chế độ thưởng lễ tết, thưởng cuối năm
Được tham gia đào tạo và huấn luyện kỹ năng bán hàng, thông tin sản phẩm do Công ty tổ chức
Tăng lương
Lương thưởng theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
