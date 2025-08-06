Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 157 - 159 Xuân Hồng, P.12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng.

Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm/ dịch vụ cho khách hàng.

Xử lý đơn hàng, và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược kinh doanh.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sales/kinh doanh/bán hàng

Ưu tiên có kinh nghiệm thực phẩm chăm sóc sức khỏe

Nam, tốt nghiệp Cao đẳng chuyển ngành Kinh tế, Marketing trở lên

Có kiến thức cơ bản về thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7,5 triệu + %Hoa hồng, thu nhập trung từ 10 - 15 Triệu +++

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện hòa đồng

Phụ cấp

Chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật

Chế độ thưởng lễ tết, thưởng cuối năm

Được tham gia đào tạo và huấn luyện kỹ năng bán hàng, thông tin sản phẩm do Công ty tổ chức

Tăng lương

Lương thưởng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO

