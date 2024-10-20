Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TMDV KD NHẤT TÍN (Express Cafe) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69 Bến Vân Đồn Phường 13, Quận 4

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng, giám sát và quản lý đội ngũ nhân viên (4-5 người/ca) để đảm bảo đạt hiệu quả công việc cao nhất. Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo về pha chế, phục vụ khách hàng, kỹ năng giao tiếp, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Lập kế hoạch làm việc, phân công công việc, giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên và đưa ra các biện pháp cải thiện. Quản lý hoạt động bán hàng hàng ngày, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu doanh thu đề ra. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện các hoạt động marketing, khuyến mãi... để thu hút khách hàng và tăng doanh thu. Phân tích số liệu kinh doanh, báo cáo doanh thu, lãi lỗ định kỳ cho cấp trên. Kiểm kê hàng tồn kho định kỳ, quản lý các thiết bị, dụng cụ của quán, đảm bảo vận hành quán luôn trôi chảy. Đề xuất các giải pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên các ngành Nhà hàng khách sạn, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc những ngành có liên quan Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Tư duy dịch vụ tốt. Có khả năng phỏng vấn và tuyển dụng. Có khả năng đào tạo và phát triển nhân viên Từ trên 2 năm kinh nghiệm quản lý. Ưu tiên kinh nghiệm làm quản lý quán dạng chuỗi (Cafe, trà sữa, thức uống, quán ăn...)

Tại CÔNG TY TNHH TMDV KD NHẤT TÍN (Express Cafe) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh Hỗ trợ cơm trưa, phụ cấp, thưởng KPI. Tăng lương định kỳ trong năm theo chính sách của công ty. Được đào tạo chuyên sâu theo mô hình Shu Ha Ri phát triển kỹ năng nghiệp vụ F&B và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Quyền lợi khác: team building hàng năm, thưởng cuối năm, quà tặng tháng sinh nhật, ...

