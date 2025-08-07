Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21, ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng qua tổng đài và các kênh hỗ trợ khác.

Tư vấn thông tin dịch vụ, giá cước và chính sách của công ty.

Phối hợp với bộ phận điều phối và đối tác tài xế để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Thu thập phản hồi khách hàng, hỗ trợ cải thiện quy trình và dịch vụ.

Yêu Cầu Công Việc

Giọng nói chuẩn, rõ ràng, kỹ năng giao tiếp và lắng nghe tốt.

Thái độ tích cực, tinh thần trách nhiệm cao, kiên nhẫn.

Có khả năng xử lý tình huống cơ bản và làm việc dưới áp lực.

Sẵn sàng làm việc theo ca và vào cuối tuần (yêu cầu ngành dịch vụ).

Ưu tiên sinh viên các ngành liên quan (Giao thông, Du lịch, Logistics...), có khả năng tiếng Anh tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng phụ cấp thực tập (bao gồm hỗ trợ đi lại, ăn trưa - áp dụng cho fulltime).

Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, kỹ năng và hệ thống công nghệ.

Tích lũy kinh nghiệm thực tế trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội được hướng dẫn trực tiếp bởi quản lý cấp cao (Trưởng bộ phận, Tổng Giám đốc).

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức dựa trên năng lực và hiệu quả công việc.

Được cấp Giấy xác nhận sau khi hoàn thành kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển

