Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
- Hồ Chí Minh: 03 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tân Phong, Q. 7, TP HCM., Quận 7, Quận 10
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của cửa hàng.
Quản lý việc thực hiện các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của cửa hàng
Duy trì & đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn của nhãn hàng
Order, tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực làm việc & hoạt động của nhà hàng.
Quản lý P&L (doanh số & lợi nhuận), chiến lược kinh doanh, quản lý chi phí hàng hóa, quản lý nhân sự trong ca làm việc)
Đảm bảo việc thanh toán theo đúng quy trình thanh toán của công ty.
Phỏng vấn, đào tạo nhân viên trong cửa hàng
Lập báo cáo hàng tuần & báo cáo cho Quản lý khu vực
Ghi nhận các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quản lý các chi phí COL, COGS, PnL
Có tư duy quản lý, kỹ năng chăm sóc khách hàng, giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm/tháng + Phụ cấp điện thoại/tháng + Phụ cấp ca tối sau 22h00
Nhân lương Lễ, Tết
Được tham gia BHXH, tái khám sức khỏe định kỳ
Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành
Đào tạo chi tiết công việc, môi trường làm việc trẻ và năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI