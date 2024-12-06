Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 03 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tân Phong, Q. 7, TP HCM., Quận 7, Quận 10

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của cửa hàng.
Quản lý việc thực hiện các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của cửa hàng
Duy trì & đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn của nhãn hàng
Order, tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực làm việc & hoạt động của nhà hàng.
Quản lý P&L (doanh số & lợi nhuận), chiến lược kinh doanh, quản lý chi phí hàng hóa, quản lý nhân sự trong ca làm việc)
Đảm bảo việc thanh toán theo đúng quy trình thanh toán của công ty.
Phỏng vấn, đào tạo nhân viên trong cửa hàng
Lập báo cáo hàng tuần & báo cáo cho Quản lý khu vực
Ghi nhận các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 1 năm ở vị trí tương đương (Quản lý cửa hàng/ Trợ lý cửa hàng) trong lĩnh vực F&B/ Retail
Có kinh nghiệm quản lý các chi phí COL, COGS, PnL
Có tư duy quản lý, kỹ năng chăm sóc khách hàng, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số
Phụ cấp cơm/tháng + Phụ cấp điện thoại/tháng + Phụ cấp ca tối sau 22h00
Nhân lương Lễ, Tết
Được tham gia BHXH, tái khám sức khỏe định kỳ
Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành
Đào tạo chi tiết công việc, môi trường làm việc trẻ và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 15B/8 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

