Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Rita Võ
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty TNHH Rita Võ

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty TNHH Rita Võ

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 592 Kinh Dương Vương, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Doanh thu bán hàng:
Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu doanh thu và khách hàng Vip được giao. Lập kế hoạch và thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu
Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu doanh thu và khách hàng Vip được giao.
Lập kế hoạch và thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu
2. Quản lý nhân sự
Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng thuộc quyền quản lý hàng ngày, tuần Theo dõi, kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của nhân viên
Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng thuộc quyền quản lý hàng ngày, tuần
Theo dõi, kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên
Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của nhân viên
3. Quản lý sản phẩm
Nắm rõ chi tiết tất cả các sản phẩm đang trưng bày tại showroom: số lượng, hình ảnh vị trí đang trưng bày; Kiểm tra và bảo quản sản phẩm đang trưng bày tại showroom hàng ngày tránh thất thoát hay hư hại sản phẩm trưng bày; Theo dõi, giám sát, sắp xếp, bố trí và trưng bày hàng hóa theo hướng dẫn của Trưởng Bộ Phận; Kiểm tra và theo dõi giá bán sản phẩm trên tag giá của sản phẩm trưng bày;
Nắm rõ chi tiết tất cả các sản phẩm đang trưng bày tại showroom: số lượng, hình ảnh vị trí đang trưng bày;
Kiểm tra và bảo quản sản phẩm đang trưng bày tại showroom hàng ngày tránh thất thoát hay hư hại sản phẩm trưng bày;
Theo dõi, giám sát, sắp xếp, bố trí và trưng bày hàng hóa theo hướng dẫn của Trưởng Bộ Phận;
Kiểm tra và theo dõi giá bán sản phẩm trên tag giá của sản phẩm trưng bày;
4. Công việc khác
Theo dõi việc sắp xếp các công cụ bán hàng khu vực lễ tân, khu việc tiếp khách, showroom gọn gàng/ sạch sẽ; Thực hiện các công việc bán hàng khách hàng tại Showroom như lên báo giá, lên đơn hàng, giao hàng... Tạo mối quan hệ và giữ vững các mối quan hệ với các đối tác, kiến trúc sư, các công ty thiết kế nhằm phục vụ cho việc bán hàng; Tiếp nhận & tham gia xử lý khiếu nại của khách hàng mua hàng;
Theo dõi việc sắp xếp các công cụ bán hàng khu vực lễ tân, khu việc tiếp khách, showroom gọn gàng/ sạch sẽ;
Thực hiện các công việc bán hàng khách hàng tại Showroom như lên báo giá, lên đơn hàng, giao hàng...
Tạo mối quan hệ và giữ vững các mối quan hệ với các đối tác, kiến trúc sư, các công ty thiết kế nhằm phục vụ cho việc bán hàng;
Tiếp nhận & tham gia xử lý khiếu nại của khách hàng mua hàng;

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Có kinh nghiệm quản lý từ 3 năm trở lên. Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nội thất/ điện máy. Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng quản lý công việc và nhân sự tốt Khả năng chịu được áp lực công việc cao Khả năng giao tiếp, thuyết phục, phân tích số liệu tốt; Trung trực, cầu tiến, tích cực, tư duy sáng tạo trong công việc.
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành
Có kinh nghiệm quản lý từ 3 năm trở lên.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nội thất/ điện máy.
Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng quản lý công việc và nhân sự tốt
Khả năng chịu được áp lực công việc cao
Khả năng giao tiếp, thuyết phục, phân tích số liệu tốt;
Trung trực, cầu tiến, tích cực, tư duy sáng tạo trong công việc.

Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15-20 triệu + doanh số + thưởng + phụ cấp Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc. Tham gia các chính sách bảo hiểm theo quy định Nhà nước, lương thưởng các dịp lễ, tết.... Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp làm việc cùng các khách hàng đẳng cấp, các chủ dự án quy mô lớn. Được tiếp xúc với các chuyên gia Ý, Đức, Mỹ.. tới từ các dòng sản phẩm nội thất cao cấp, vượt trội về chất lượng, dẫn đầu xu hướng toàn cầu. Mua giảm giá các sản phẩm của Công ty theo chính sách dành cho nhân viên. Giảm giá 30% - 50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Cafe & Fashion của Công ty.
Thu nhập từ 15-20 triệu + doanh số + thưởng + phụ cấp
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.
Tham gia các chính sách bảo hiểm theo quy định Nhà nước, lương thưởng các dịp lễ, tết....
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp làm việc cùng các khách hàng đẳng cấp, các chủ dự án quy mô lớn.
Được tiếp xúc với các chuyên gia Ý, Đức, Mỹ.. tới từ các dòng sản phẩm nội thất cao cấp, vượt trội về chất lượng, dẫn đầu xu hướng toàn cầu.
Mua giảm giá các sản phẩm của Công ty theo chính sách dành cho nhân viên.
Giảm giá 30% - 50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Cafe & Fashion của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rita Võ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Rita Võ

Công ty TNHH Rita Võ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 5A đường số 3, phường An Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

