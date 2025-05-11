Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TBS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng

Mục tiêu công việc

Luôn nhận thức được việc kinh doanh để tối đa hóa doanh thu.

Tự quản lý và quản lý các nhân viên khác để tối đa hóa doanh thu.

Luôn nêu cao và duy trì những giá trị của The Body Shop

Duy trì tiêu chuẩn cao cấp đối với việc chăm sóc khách hàng.

Bổ sung, phát triển và duy trì các tiêu chuẩn hoạt động để đảm bảo các hoạt động diễn ra suôn sẻ

Xây dựng và đảm bảo tinh thần đồng đội và trao đổi thông tin hiệu quả luôn được duy trì trong môi trường làm việc.

Trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm trong việc vận hành cửa hàng, định hướng bán hàng để đạt được doanh số bán hàng và tăng trưởng hàng tháng, hàng năm.

Chịu trách nhiệm về tồn kho tại cửa hàng, kiểm kê tồn kho hàng tháng.

Báo cáo những vấn đề tại cửa hàng cho cấp quản lý.

Đảm bảo việc xử lý các kiếu nại cửa khách hàng được giải quyết hiệu quả.

Đảm bảo các chương trình khuyến mãi và sản phẩm quảng cáo được trưng bày hiệu quả để tối đa hóa doanh thu.

Đảm bảo tất cả các nhân viên mới đều được hướng dẫn đầy đủ trước khi vào công ty.

Quản lý hiệu quả ca làm việc của nhân viên để tối đa hóa nguồn nhân lực.

Đảm bảo tất cả các nhân viên đều có nhận thức đầy đủ về quy định, chính sách, hướng dẫn làm việc tại công ty.

Đảm bảo rằng tất cả thông tin cá nhân và lương bổng cửa nhân viên được cập nhật và duy trì trong suốt thời gian làm việc.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm và khả năng quản lý tổng quát.

Có khả năng và đầu óc kinh doanh để định hướng toàn nhóm đạt chỉ tiêu cửa hàng

Có đam mê ngành mỹ phẩm và đồ dùng trong nhà.

Có khả năng bán hàng và nhiệt tình hỗ trợ nhân viên.

Cởi mở và đam mê công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TBS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Hoa hồng dựa trên doanh số (doanh số offline cửa hàng + doanh số telesale cá nhân)+ Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

Phụ cấp đồng phục, sản phẩm, gửi xe, phụ cấp tiền giầy, phụ cấp sản phẩm của The Body Shop...

Phép năm (tăng theo thâm niên)

Được huấn luyện đào tạo kỹ năng, chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

BHXH, BH sức khỏe 24/7 và phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TBS VIỆT NAM

