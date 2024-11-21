Tuyển Quản lý kinh doanh Hộ Kinh Doanh Phú Vạn Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 54 - 94 Triệu

Mức lương 54 - 94 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 294 Lê Quang Định P11 Bình Thạnh HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 54 - 94 Triệu

Bán hàng tại Pet Shop

Quản lí tồn kho

Quản lí lịch thợ grooming

Sắp lịch, tư vấn khách hàng Spa

Gọi chăm sóc khách cũ

Đưa đón chó mèo khách spa

Với Mức Lương 54 - 94 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên cần có các yêu cầu sau:

Có kinh nghiệm quản lí cửa hàng >1 năm

Yêu thú cưng

Có xe máy

Năng động, sáng tạo, cầu tiến

Tại Hộ Kinh Doanh Phú Vạn Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi ứng viên:

Làm việc trong môi trường năng động

Lương cứng + thưởng cao

Được tham gia đi du lịch thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Phú Vạn Phúc

