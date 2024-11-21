Tuyển Quản lý kinh doanh Hộ Kinh Doanh Phú Vạn Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 54 - 94 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Hộ Kinh Doanh Phú Vạn Phúc
Mức lương
54 - 94 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 294 Lê Quang Định P11 Bình Thạnh HCM, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 54 - 94 Triệu
Bán hàng tại Pet Shop
Quản lí tồn kho
Quản lí lịch thợ grooming
Sắp lịch, tư vấn khách hàng Spa
Gọi chăm sóc khách cũ
Đưa đón chó mèo khách spa
Với Mức Lương 54 - 94 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên cần có các yêu cầu sau:
Có kinh nghiệm quản lí cửa hàng >1 năm
Yêu thú cưng
Có xe máy
Năng động, sáng tạo, cầu tiến
Tại Hộ Kinh Doanh Phú Vạn Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi ứng viên:
Làm việc trong môi trường năng động
Lương cứng + thưởng cao
Được tham gia đi du lịch thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Phú Vạn Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
